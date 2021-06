codice sconto e-bike ado a16

Se il modello A20 vi ha conquistato (qui la nostra recensione, per saperne di più) allora la nuova e-bike ADO A16 non potrà essere da meno dato che ne ricalca stile e potenza introducendo alcune piccola differenze: e se state cercando una nuova bici elettrica puntando al risparmio, qui sotto trovate anche un codice sconto dedicato (e c'è anche la spedizione dai magazzini europei di Banggood).

ADO A16: tutto sulla nuova e-bike

Design, specifiche e caratteristiche

Come anticipato in apertura, il termini di design l'e-bike ADO A16 segue tantissimo la scia del modello A20: si tratta di una bici elettrica adatta alla città, con un corpo in lega di alluminio e pieghevole ed un look sportivo. Il motore è un'unità brushless da 350W, in grado di raggiungere i 25 km/h. I pneumatici sono ancora una volta rinforzati, ma stavolta di tratta di soluzioni da 16″. Torna anche il cambio Shimano a 7 velocità , per una pedalata confortevole.







La batteria è un'unità da 36V 7.8 AH, garantendo un'ottima autonomia. Abbiamo poi un pratico display LCD che consente di visualizzare tutte le modalità di pedalata. Infine, torna anche il sistema smart di pedalata ADO G-DRIVE, che permette alla bici di riconoscere i vari scenari di mobilità.

Codice sconto ADO A16: la nuova bici elettrica scende già di prezzo

Il prezzo della nuova bici elettrica ADO A16 è già ribassato grazie ad un codice sconto di Banggood: di seguito trovate sia il link all'acquisto per l'e-bike che il coupon da utilizzare. Inoltre vi segnaliamo che si tratta di un prodotto spedito dai magazzini europei dello store. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

