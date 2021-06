Siamo letteralmente invasi dagli elettrodomestici intelligenti, con le nostre case che praticamente sono ora pulite ma anche smart. Ma non tutti i modelli hanno un prezzo appetibile e quindi una soluzione come l'aspirapolvere ciclonico wireless Dreame T10, prodotto del partner di Xiaomi, può essere molto appetibile considerando l'offerta con codice sconto che lo porta al minimo storico su Edwaybuy e la spedizione da Europa gratis.

Dreame T10: l'aspirapolvere in offerta al minimo storico con codice sconto su Edwaybuy

Il design è ormai quasi uno standard del settore, con un nucleo centrale carrozzato dove risiede il motore ed una struttura in alluminio lungo tutto l'aspirapolvere fino al rullo-spazzola. Parlavamo di motore ed il nuovo Dreame T10 è dotato di modulo da 400W, che coadiuvato dalla batteria da 2.500 mAh con un'autonomia fino a 60 minuti (in modalità standard). La potenza di aspirazione è da 120 AW, mentre la pressione arriva fino a 20 Kpa. Proprio per l'aspirazione, sono previste ben 3 modalità regolabili.

Il filtro che agisce raccogliendo la polvere è di tecnologia HEPA, il tutto viene poi raccolto nel contenitore da 0.6 L. Con l'aspirapolvere del gruppo Xiaomi però non è possibile solo pulire il pavimento, ma si può arrivare ovunque essendo il T10 2-in-1, staccando la struttura centrale e apponendo i vari accessori inclusi. Il filtro e gli accessori sono poi comodamente lavabili con acqua. Se siete curiosi di scoprirla in ogni dettaglio comunque, potete consultare la recensione dedicata.

Trovate l'aspirapolvere ciclonico del gruppo Xiaomi Dreame T10 subito in offerta al minimo storico grazie al codice sconto dedicato di Edwaybuy all'ottimo prezzo di 169.9€. In più, con la rapida spedizione gratuita da Europa arriverà in tempi molto brevi a casa vostra.

