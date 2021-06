Quando si parla di convertibili, di PC 2 in 1, è sempre difficile districarsi tra prodotti qualitativamente validi che però abbiano un costo quanto meno contenuto. Tuttavia potrebbe esserci un prodotto che fa al caso vostro (e per di più si tratta di un terminale “intramontabile”): BMAX Y11 fa del rapporto qualità/prezzo il suo punto di forza e diventa ancor più goloso grazie al codice sconto dedicato e alla spedizione gratis dai magazzini europei di Banggood.

Codice sconto BMAX Y11: il convertibile 2 in 1 scende di prezzo dall'Europa

BMAX Y11 è un convertibile da 11.6 pollici Full HD (IPS touch) dotato di 8 GB di RAM LPDDR4 e SSD da 256 GB. Tra le specifiche di punta del dispositivo possiamo annoverare il Wi-Fi Dual band, la connessione con USB Type-C ed un design completamente in metallo. La batteria è un'unità da 26.6 Wh mentre lato software – ovviamente – troviamo Windows 10.

Ad alimentare le prestazioni di BMAX Y11 troviamo un processore Intel Core di ottava generazione, il Gemini Lake N4120, accompagnato dalla grafica Intel 600 UHD. Il dispositivo è dotato di un corpo compatto, del peso di appena 1 kg: insomma, si tratta di una soluzione perfetta per lavorare o studiare in mobilità.

Il convertibile 2 in 1 BMAX Y11 è disponibile in offerta con codice sconto e spedizione dall'Europa (gratis) su Banggood: di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare, mentre qui la nostra recensione. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

