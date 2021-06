Blackview Tab 10 è il nuovo tablet con Android 11 e 4G, già in sconto con Coupon

Se state cercando un tablet Android economico e pratico, allora Blackview Tab 10 potrebbe rappresentare una valida alternativa alle soluzioni dei colleghi più blasonati, ad un quarto del prezzo. Inoltre grazie al codice sconto di Banggood, il dispositivo diventa super interessante!

Blackview Tab 10 arriva su Banggood, in offerta con codice sconto

Il nuovo tablet del produttore cinese arriva con Android 11 a bordo, sotto forma di interfaccia Doke OS_P 1.0: si tratta di una soluzione ottimizzata per questo tipo di dispositivi, in modo da beneficiare di un'esperienza pensata ad hoc. Frontalmente abbiamo un ampio display IPS da 10.1″ Full HD+, con cornici sottili ed una selfie camera da 8 MP. Il retro ospita invece un sensore da 13 MP, accompagnato dal flash LED. Immancabile il supporto 4G LTE, per navigare in qualsiasi momento senza alcun problema di rete.

A muovere il tutto abbiamo il chipset MediaTek MTK-8768 (P22T), octa-core accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage espandibile tramite microSD. La batteria è una capiente unità da 7.408 mAh.

Il nuovo tablet Blackview Tab 10 arriva a circa un mese di distanza dal predecessore, introducendo varie novità ad un prezzo contenuto che diventa ancora più goloso grazie al codice sconto dedicato. Di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu