Alldocube iPlay 20 Pro è il miglior tablet 4G da comprare a questo prezzo

Se siete in cerca di un tablet low cost da spremere a più non posso, che possa regalarvi qualche soddisfazione ma senza spendere una fortuna, Alldocube iPlay 20 Pro è la soluzione economia che fa al caso vostro: 4G ed Android 10 ma soprattutto un'interessante offerta lampo!

Codice sconto Alldocube iPlay 20 Pro: 4G, Android 10, display 10.1 Full HD al minimo storico

Come anticipato in apertura, il tablet Alldocube iPlay 20 arriva con un modulo 4G, feature da non sottovalutare per chi punta alla mobilità. Il display è un ampio pannello IPS da 10.1″ con risoluzione Full HD e protezione Gorilla Glass, mentre il retro è realizzato in metallo. A muovere il tutto troviamo il processore Spreadtrum SC9863A, soluzione octa-core accompagnata da 6 GB di RAM e 128 GB di storage espandibili. Presenti all'appello GPS, banda 20 ed una batteria da 6.000 mAh.

Il tablet low cost Alldocube iPlay 20 Pro è disponibile in offerta lampo su Banggood al miglior prezzo di sempre, con spedizione dall'Europa. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock. Infine, assicuratevi che sia selezionata la spedizione dal magazzino spagnolo (ES).

