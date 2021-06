ACGAM T02P: il tapis roulant smart scende al nuovo minimo da Italia

Passate ormai da qualche tempo le feste natalizie, gennaio è sicuramente il mese da cui ripartire per rimettersi in forma. Ecco perché un prodotto cardio come il nuovo tapis roulant smart ACGAM T02P può essere l'ideale, soprattutto se preso in offerta con codice sconto al minimo storico su Geekbuying e con spedizione da Italia gratis.

ACGAM T02P: il tapis roulant smart in offerta al minimo storico con codice sconto su Geekbuying

Come si compone questo attrezzo per il fitness a casa? ACGAM T02P è un tapis roulant molto interessante, dato che è dotato di una doppia funzione di velocità, con picchi fino a 6 km/h con bracciolo abbassato e fino a 12 km/h se rialzato. Inoltre, il silenzioso ma potente rumore vi permette di fare allenamento con un massimo di 60 dB.

l'ACGAM in offerta è dotato di un tappeto antiscivolo, ma anche di un display LED per monitorare la propria sessione cardio. Presente un telecomando per poter regolare la velocità di esercizio. In più ha un comodo vano per poggiare lo smartphone. Infine, è possibile riporlo tranquillamente dato che è pieghevole.

Il tapis roulant smart ACGAM T02P è quindi in offerta su Geekbuying grazie al codice sconto al prezzo minimo storico di 282.3€, con tanto di spedizione da Italia gratis. Trovate il link all'acquisto nel box qui in basso.

