Cocos Creator è il primo game engine per HarmonyOS

Cocos Creator è uno strumento di sviluppo destinato ai developer in ambito videoludico, che permette di creare giochi per tutte le principali piattaforme (come Android, iOS, Facebook Instant Games, WeChat Mini Games, HTML e desktop). Di recente è stata annunciata una nuova versione del celebre game engine, ma questa volta – in mezzo a tante novità – spunta anche un primato di tutto rispetto: Cocos Creator 3.2 introduce il supporto ad HarmonyOS, una passo avanti importante per il sistema operativo targato Huawei (fresco di lancio anche alle nostre latitudini).

Huawei: HarmonyOS dà il benvenuto al primo game engine, Cocos Creator 3.2

La nuova versione del software è stata presentata nel corso di un evento tenutosi a Shanghai e ha segnato l'ennesimo step per Huawei e HarmonyOS: con il supporto da parte di Cocos Creator 3.2, ora il sistema operativo del colosso cinese ha finalmente un motore di gioco dedicato. Grazie a questo game engine sarà possibile sviluppare titoli pesanti sia in 2D che in 3D. Inoltre l'integrazione è migliore di quello che si potrebbe immaginare: detto in termini semplici, ora gli sviluppatori di giochi possono completare lo sviluppo di un progetto in Cocos Creator anche tramite la piattaforma HarmonyOS, con estrema facilità.

Ciò rende più semplice effettuare dei porting di giochi esistenti per il nuovo sistema di Huawei ma apre le porta anche ad un altro possibile scenario: e se HarmonyOS avesse anche dei giorni in esclusiva, disponibili attraverso AppGallery? Ovviamente è ancora presto per parlane, ma potrebbe essere una possibilità da non sottovalutare. Se Huawei vuole conquistare il pubblico a tutto tondo grazie al suo sistema proprietario, quella dei mobile gamer è di certo una fetta importante!

