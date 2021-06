La musica, in generale, è qualcosa che non passa mai di moda. E l'Estate è la stagione più prolifica per chi ama l'audio all'aperto. Perciò, una bella soluzione audio come le cuffie o lo speaker Bluedio in offerta con codice sconto su Wiibuying, può essere sicuramente da tenere d'occhio.

Le cuffie Bluedio V2 e T7 Plus e lo speaker MS in offerta su Wiibuying | Codice sconto

Per iniziare la carrellata partiamo dalle cuffie over-ear top gamma Bluedio V2, successori naturali delle prime Victory, che si distinguono per avere un comparto tecnico di ottima fattura. A partire dai driver ultra-dinamici a 3 modalità, PPS 12/TRT/VFT, che permette di ottenere un audio migliore in ogni tipo di scenario. Inoltre, non mancano varie funzioni smart come il rilevamento dell'orecchio oppure il sistema cloud musicale. Presente anche l'applicazione dedicata e la cancellazione del rumore attiva.

Passiamo poi ad un altro modello di punta di Bluedio, le T7 Plus, ultimo prodotto della fortunata serie Turbine, abbiamo delle cuffie over-ear con ANC, ma anche driver dinamici da 57 mm, tasti per controllare le stesse cuffie e la possibilità di inserire una microSD fino a 32 GB per poter ascoltare musica anche senza smartphone. Non mancano poi funzioni smart come il monitoraggio del sonno, che disattiva le Bluedio T7+ nel caso ci si addormentasse.

Chiudiamo il tutto con lo speaker Bluetooth Bluedio MS, più che altro una soundbar portatile, strutturato ad induzione magnetica per ridurre il ritardo audio. Inoltre, è possibile appoggiare lo smartphone o il tablet sulla struttura stessa, sia in verticale, sia in orizzontale per poter utilizzare lo speaker nella maniera che si preferisce. L'altoparlante da 3W permette di ottenere risultati sonori abbastanza importanti per la compattezza del prodotto. Inoltre la batteria da 650 mAh garantisce 6 ore di autonomia in riproduzione continua.

Trovate tutti questi prodotti sullo store di Wiibuying, dove potete acquistarli ad un prezzo molto competitivo grazie all'offerta con codice sconto dedicato. Trovate i box dedicati qui sotto.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Articolo Sponsorizzato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu