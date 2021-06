Da anni Qualcomm è il player principale dei top gamma Android con chipset sempre molto prestanti e sempre meno energivori. Uno dei maggiori fruitori è sicuramente ASUS, che tra i ROG Phone e la serie ZenFone ha fatto affidamento ai Qualcomm Snapdragon, ma se fosse stavolta il chipmaker a chiedere di realizzare uno smartphone al brand taiwanese?

ASUS: cosa sappiamo dello smartphone con logo Snapdragon?

Design e display

A rivelare questo interessante, più che altro curioso, smartphone è l'ente TENAA, che rivela un dispositivo a marchio ASUS che però sulla sua back cover, in un design che incrocia ZenFone 8 e ROG Phone 5 (soprattutto nel bumper fotocamera), riporta a chiare lettere la dicitura Snapdragon ma soprattutto il logo di quest'ultimo. In mezzo tra modulo e logo troviamo poi il sensore d'impronte. Molto interessante è anche il display scelto, un pannello AMOLED da 6.78″ con fotocamera punch-hole, quindi anche bello ampio.

Hardware e fotocamera

Veramente non da poco è anche l'hardware, in quanto questo nuovo ASUS, con nome in codice ASUS_I007D, è dotato di un chipset con frequenza di clock fino a 2.84 GHz e c'è solo uno Snapdragon con questa configurazione ed è lo Snapdragon 888, il top 2021 della gamma di Qualcomm. Per la GPU, quindi, sarebbe presente Adreno 660. Tutto questo fa presupporre che potremmo trovarci davanti ad uno smartphone votato al gaming. Anche perché per la memoria abbiamo 16 GB RAM e 512 GB di storage, quindi potrebbe coincidere tutto.

Passando alla batteria, sarebbe un modulo da 4.000 mAh (3.840 mAh nominale) a doppia cella, non specificando però il tipo di ricarica. Inoltre, è presente un modulo fotocamera a 3 sensori con il principale da 64 MP. In più, oltre al già citato sensore di impronte posteriore, sarebbe presente già Android 11 (abbastanza scontato).

ASUS Snapdragon Phone – Prezzo e disponibilità

Sebbene abbiamo tante informazioni arrivate dal TENAA, i dubbi sulla data di uscita di questo smartphone ASUS in collaborazione con Qualcomm sono tanti e non è ben chiaro quando e come arriverà. Considerando le specifiche tecniche inoltre, non è escluso che possa essere in un range di prezzo tra i 400 e i 500€. Che sia giunta l'ora di Snapdragon di scendere in campo?

