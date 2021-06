Le offerte di JIMMY per i Prime Day: aspirapolvere senza fili e accessori in sconto!

I giorni del 21 e 22 giugno sono tra i più importanti dell'estate e rappresentano uno step fondamentale per gli amanti delle offerte, specialmente di quelle piccanti. I Prime Day di Amazon sono arrivati e per l'occasione tanti brand hanno annunciato sconti e promozioni: poteva mai mancare JIMMY, storico partner di Xiaomi, con i suoi aspirapolvere senza fili per tutte le esigenze e per tutte le tasche?

JIMMY & Amazon Prime Day: tutti gli aspirapolvere senza filo e gli accessori in offerta

Quali che siano le vostre esigenze di certo JIMMY ha l'aspirapolvere senza fili più adatto ai vostri gusti (ovviamente con un occhio anche al portafogli). Ora acquistare uno dei dispositivi del brand è ancora più semplice grazie alle offerte per i Prime Day di Amazon: modelli top come JIMMY H8 Pro e H9 Pro scendono a prezzi golosi mentre per chi punta all'essenziale, ma senza troppe rinunce, il modello JV53 è un accessorio sempreverde. Se poi cercate un asciugacapelli ultrasonico, anche in questo caso l'azienda partner di Xiaomi ha la soluzione giusta per voi; per chi punta alla pulizia ad ogni costo, segnaliamo che anche l'aspiratore portatile batti-materasso JV35 è in sconto!

Di seguito trovate tutte le offerte di JIMMY dedicate ai Prime Day: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock. Per beneficiare dello sconto non dimenticate di mettere la spunta su Applica Coupon, presente subito sotto il prezzo nella pagina Amazon del prodotto che vi interessa. Lo sconto sarà applicato direttamente in fase di checkout.

Inoltre vi ricordiamo che sul sito ufficiale dell'azienda è attiva la promozione “Scendi in campo con JIMMY”: fino al prossimo 11 luglio è possibile beneficiare di uno sconto dell'11% su tutta la gamma JIMMY, accessori esclusi. Per ogni acquisto superiore a 100€ si riceverà in omaggio una borraccia in Tritan, completamente BPA-Free. Qualche esempio delle offerte dello shop? Eccovi serviti!

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi, JIMMY e non solo? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad Amazon, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

Articolo sponsorizzato.

