I nuovi interruttori Aqara E1 sono intelligenti e costano meno di 10€

Recentemente Xiaomi Mijia ha lanciato dei nuovi interruttori con termostato incorporato che hanno completato la nuova serie dedicata. Anche una storica partner di Xiaomi si è mossa in tal senso, infatti Aqara ha lanciato gli interruttori Smart Wall Switches E1, dallo stile minimale ma molto intelligenti e soprattutto dal prezzo davvero basso.

Aqara Smart Wall Switches E1: tutto sui nuovi interruttori smart

Il design di questi interruttori del partner di Xiaomi non lascia molto spazio all'immaginazione, però in questo modo stanno bene in ogni casa. Esistono, come quelli Mijia, sia nel modello da due pulsanti e sia nel modello con pulsante singolo. In entrambi i casi, l'utilizzo sarà pensato per rendere l'illuminazione casalinga intelligente.

E proprio per la connettività, grazie alla tecnologia ZigBee 3.0, si ottengono una stabilità ed una velocità maggiori nella connessione, ma anche un consumo energetico minore rispetto ad altri standard simili. Quanto alle compatibilità, oltre all'eterno e vasto universo di Xiaomi Home ma anche con HomeKit di Apple, spesso prerogativa dei prodotti Aqara. Particolarità dei materiali in qui sono realizzati è il fatto che è ignifugo, quindi si può stare tranquilli in caso di guasti elettrici.

I nuovi interruttori Aqara Smart Wall Switches E1 sono quindi disponibili nella sola Cina, attualmente, al prezzo di soli 9€ circa (cambio di 69 yuan) che per ciò che fanno è davvero interessante e con poco si può ambire a rendere smart le luci di casa. Come sempre, ci aspettiamo approdino su AliExpress in tempi non lontani.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! ⭐️ Segui e supportasu