L’app Google va in crash? Ecco come risolvere il bug

Se avete uno smartphone Android, allora è possibile che in queste ore stiate riscontrando un fastidioso bug che manda in crash l'app Google. Un fenomeno molto simile a quanto accadde lo scorso marzo, quando Android WebView mandò in crisi diversi utenti in tutto il mondo. Come segnalano i colleghi di SmartWorld, anche in Italia sono svariate le persone che stanno avendo questo problema con l'app di Big G. Provando ad aprirla ci si trova dinnanzi al classico errore: “L'app Google continua a interrompersi“, non potendo così avviarla normalmente.

Ecco come risolvere il bug dell'app Google che va in crash su Android

Nel momento in cui sto scrivendo, il team Google non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito. Per questo motivo, non sappiamo esattamente quale sia la causa che genera questo bug, ma non appena ne sapremo di più aggiorneremo l'articolo. Fortunatamente il bug non sembra colpire tutti gli utenti Android, ma riguarda alcuni modelli di smartphone. In particolar modo quelli meno recenti, come nel caso di Samsung Galaxy S8, S6, A8 2018, LG V30 e V30+, Sony Xperia XZ1, Moto G, ma anche Xiaomi Mi 9T Pro (e probabilmente altri, nel caso segnalateceli). Detto questo, vediamo come è possibile agire per risolvere il crash dell'app Google, sulla base delle segnalazioni della community.

Aggiorna le app

Il primo passo, quello più ovvio ma anche quello che non è detto che vi risolva il crash dell'app Google, è quello di aggiornare le app. Parlo al plurale perché, secondo le segnalazioni, bisogna agire su più livelli, aggiornando sia l'app Google che quella di Android System WebView, Play Services e Play Store.

Pulisci cache e data

Il prossimo passaggio è quello di agire sui dati salvati in memoria, cioè pulire cache e data. Anche in questo, l'operazione va ripetuta per l'app Google, Android System WebView, Play Services e Play Store. Dal menu delle impostazioni andate nella lista delle applicazioni che avete installato sullo smartphone e cercate le quattro app menzionate. Per ognuna, selezionate l'opzione di cancellazione dei dati e dalla cache.

Disinstalla gli aggiornamenti

Se anche pulendo cache e dati l'app Google continuasse ad andare in crash, l'ultima cosa che potete fare è la disinstallazione degli aggiornamenti, anche in questo caso compresi Android System WebView, Play Services e Play Store. La voce per fare questa disinstallazione la trovate nella stessa sezione da cui avete cancellato cache e dati.

Installa una versione precedente

Una volta disinstallati gli aggiornamenti, quello che potete fare è installare una versione datata dell'app Google. Teoricamente non potreste farlo, ma in realtà vi basta andare su APKMirror e scaricare il file APK della versione precedente a quella “fallata”. Non so indicarvi con esattezza quale sia, ma vi basterà installare un file APK di qualche giorno o settimana fa, diciamo dall'11 giugno o prima ancora.

Disattiva l'app

Se nemmeno con tutti questi metodi riesci a risolvere, allora purtroppo il problema potrebbe rivelarsi ancora più profondo e necessitare dell'intervento di Google. Fino a quel momento, potete comunque evitare la comparsa del succitato errore disattivando l'app Google: per farlo, tieni premuto sull'icona dell'app, premi su “Informazioni” e poi sulla voce “Disattiva“.

