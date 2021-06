Tra i brand più rinomati in materia di stampanti 3D, Anycubic è sicuramente tra i più attenti alle esigenze degli utenti. Ed è per questo che lanciato la sua prima stampante 3D autolivellante, la Anycubic Vyper, che oltre alle specifiche tecniche di ottimo livello ha anche un prezzo interessante.

Anycubic Vyper: scopriamo la nuova stampante 3D autolivellante

Guardando alla Vyper, abbiamo una stampante dotata di un estensimetro di precisione ed un modulo di livellamento a 16 punti, che consente al suo sistema di livellamento smart di regolare automaticamente qualsiasi irregolarità sul piano della stampante, eliminando così la necessità quindi di doverlo fare in maniera manuale. Inoltre, la stampante è dotata di una tecnologia all'avanguardia che combina acciaio per molle e gomma magnetica morbida che rende il modello di stampa più resistente, più difficile da deformare, ma anche più facile da rimuovere e di conseguenza permette agli utenti di non utilizzare carta per mascheratura e colla.

Anycubic Vyper dispone inoltre di un touch screen di grandi dimensioni, per la categoria, da 4.3″ e di un'interfaccia utente totalmente rivisitata, che garantisce un funzionamento fluido e semplice. Oltre a ciò, è importante il fatto che la velocità della stampante può raggiungere fino a 80-100 mm/s, quindi è per il 30% più veloce della precedente serie Mega.

Misure e altre caratteristiche

Passando alle misure di Anycubic Vyper, misura 245 x 245 x 260 millimetri, il che la rende in grado di soddisfare più esigenze di spazio. La sua struttura integrata e il design modulare consentono agli utenti di assemblare la macchina in soli tre semplici passaggi, facilitandone la manutenzione. Inoltre, la macchina offre prestazioni più elevate con l'aggiunta di una nuova scheda madre a 32-bit e del driver ultra-silenzioso TMC2209.

Infine, la doppia vite ad alta precisione su asse-Z e il doppio limite fotoelettrico si combinano per offrire un errore di posizione zero ridotto, un funzionamento più stabile e una stampa uniforme. La sua testina di stampa, progettata con una doppia ventola, sistema di dissipazione del calore a due vie, è perfetta per i modelli a raffreddamento rapido. La funzione di ripristino automatico della stampante e il rilevamento del filamento possono anche aiutare a evitare sprechi di tempo e risorse.

Dove comprare Anycubic Vyper

La nuova stampante 3D autolivellante Anycubic Vyper è da ora disponibile sul mercato all'ottimo prezzo di 359$, venendo lanciata sulle varie piattaforme come AliExpress, eBay e soprattutto sullo store ufficiale Anycubic. Ma se siete fortunati, sullo store del brand i primi 3.000 utenti potranno ottenerlo in early bird a 299$, che rappresenta davvero un ottimo prezzo per questo modello. Trovate qui il link all'acquisto.

Articolo Sponsorizzato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu