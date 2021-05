Negli ultimi anni, abbiamo imparato a conoscere ZTE o meglio, i suoi smartphone suddivisi in determinate fasce di competenza. E dopo la presentazione dei nuovi Axon 30 Pro e Ultra e della serie S30, ZTE ha lanciato un'altra serie di smartphone, Axon A31 5G, dotata di specifiche tecniche da mid-top range, design simile a quello dei fratelli maggiori ma pensati per enti governativi e aziende.

ZTE Axon A31, Pro e Ultra 5G: tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

Tutto ciò che possiamo apprendere in merito ai nuovi mid-range 5G di ZTE viene racchiuso nei render raccolti dal leaker Digital Chat Station che mostra lo stesso stile degli Axon 30 spostato in questi nuovi modelli, che non differiscono in nulla per aspetto estetico. Anche per il display mantengono le stesse disposizioni, anche per quanto riguarda il refresh rate a 144 Hz.

Ciò che cambia è in realtà La CPU a disposizione. Infatti, se ZTE Axon 30, 30 Pro e 30 Ultra sono dotati di Snapdragon 888, i nuovi Axon A31 sono dotati di Snapdragon 768G, quindi un chipset a 7 nm e GPU Adreno 620. Non cambiano inoltre le varie memorie, che rimangono da 8 di RAM e 128 GB. Presente inoltre un chipset di sicurezza per la criptazione, dato il fine di utilizzo di questi terminali. La batteria è un modulo da 4.200 mAh.

Cambia poi la fotocamera, che per tutti e tre scende dai mastodontici sensori presenti nella serie Axon 30 e diventano da 64 + 8 + 2 + 2 MP con grandangolare, macro e profondità. Cresce invece la fotocamera, probabilmente ereditata dalla serie S30 (così come il chipset), passando da 16 a 44 MP.

Prezzo e disponibilità

Purtroppo non è dato di sapere il prezzo di questi nuovi ZTE Axon A31, A31 Pro e A31 Ultra, visto che appunto finiranno in aziende ed enti governativi che quindi non necessitano di acquisto in stile Consumer. Certo è, che non sarebbe stato male vederli anche sul mercato.

