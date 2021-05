Dopo aver visto una serie di accessori da spiaggia da Xiaomi YouPin si passa alla cancelleria con il nuovo temperamatite elettrico Deli, direttamente dalla piattaforma di crowdfunding della casa cinese, dotato di uno stile minimale ed un prezzo interessante.

Xiaomi YouPin presenta il temperamatite elettrico Deli | Caratteristiche & Prezzo

Il nuovo prodotto arriva da un brand già conosciuto ed apprezzato: Deli è un marchio specializzato proprio in articoli da cancelleria, da sempre attivo sulla piattaforma di crowdfunding. Il nuovo temperamatite elettrico di Xiaomi YouPin segue il solito trend in fatto di stile: disponibile nelle colorazioni Black e White, si tratta di una soluzione sobria ed essenziale. Grazie allo switch presente sulla parte frontale sarà possibile scegliere il diametro della punta, da 6.9 a 8 mm (in base ai gusti e alle esigenze). Il dispositivo si ricarica tramite microUSB ed integra una capiente batteria da 2.000 mAh. Le dimensioni sono di 160 x 90 mm: si tratta quindi di un prodotto che occupa poco spazio.







Il prezzo del nuovo temperamatite elettrico di Xiaomi YouPin, a marchio Deli, è di circa 19€ al cambio attuale (ossia 149 yuan). Al momento il dispositivo è acquistabile solo tramite la piattaforma di crowdfunding ma non appena arriverà in uno dei soliti store per occidentali provvederemo ad aggiornare questo articolo.

Nel frattempo, se siete in cerca di un temperamatite elettrico economico vi segnaliamo questo modelli Deli, sempre da Xiaomi YouPin: si tratta di una soluzione meno elaborata, ma proposta in sconto a 9.9€. In alternativa, se apprezzate il lavoro manuale è presente anche la versione con rotella, a 8€. Cercate altri prodotti di cancelleria? Allora date uno sguardo allo store di Deli su AliExpress!

