Xiaomi presenta la sedia da ufficio definitiva: smart e con massaggio!

Quest'oggi la casa cinese ha annunciato la versione Ryzen del suo ultimo Mi Notebook Pro mentre in India ha dato l'annuncio del debutto di una nuova incarnazione della Mi TV 4A Horizon. Se pensate di poter smettere di avere l'acquolina in bocca vi sbagliate di grosso perché arrivano novità anche dalla piattaforma di crowdfunding per eccellenza! Su Xiaomi YouPin ha debuttato la nuova sedia da ufficio smart, una soluzione definitiva e dal prezzo super contenuto.

Xiaomi YouPin ha lanciato la sedia da ufficio smart Backrobo | Caratteristiche & Prezzo

Che siate appassionati di gaming o lavoratori in smart working o da ufficio, la nuova sedia smart da Xiaomi YouPin – a marchio Backrobo – presenta delle funzioni decisamente utili, che puntano ad offrire un'esperienza tutto relax. Il prodotto presenta il massimo grado di personalizzazione: è possibile regolare lo schienale, l'altezza, il poggiatesta e perfino il cuscino lombare. Quest'ultimo, in particolare, mostra tutte le capacità smart della sedia. Il sistema intelligente adatta le dimensioni del cuscino in base alle nostre esigenze. Tutti i parametri sono registrati e calcolati tramite l'app di Xiaomi per la domotica.





In termini di autonomia, si parla di un utilizzo fino ad una settimana grazie alla batteria da 5.200 mAh. Un'altra chicca è la modalità sedentaria, che trasforma la sedia da ufficio in un dispositivo massaggiante: in questo modo si potranno contrastare gli effetti della vita sedentaria anche durante il proprio lavoro (ovviamente senza abusare della funzione, dato che potrebbe essere controproducente).





Siete rimasti ammaliati anche voi da questo nuovo prodotto? Noi già lo amiamo e speriamo che arrivi presto anche alle nostre latitudini, grazie ad uno dei soliti store. Al momento la sedia da ufficio smart di Xiaomi YouPin è disponibile solo in patria, al prezzo di circa 114€ (899 yuan in offerta lancio).

