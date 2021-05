Quando parliamo di smart home, è ormai riduttivo pensare alla sola illuminazione o agli elettrodomestici. Anche il bagno, spesso e volentieri, è reso intelligente e tra i prodotti più interessanti in questo senso, troviamo i copri water ed il luogo più prolifico in questo senso è lo store Xiaomi YouPin, dove troviamo il nuovo Tinymu Smart Toilet Cover Pro-H, dalle tante funzioni ed un prezzo onesto.

Xiaomi YouPin: tutto sul copri water Tinymu Smart Toilet Cover Pro-H

Se guardiamo al design, non si discosta troppo da altri prodotti simili provenienti da YouPin. Questo modello di copri water è dotato della capacità di elettrolizzare l'acqua con l'aggiunta acido ipocloroso che permette quindi di sterilizzarlo in maniera efficace, con una copertura di oltre il 99% contro Escherichia coli e Staffilococco aureo. Inoltre, può bloccate in maniera concreta la trasmissione oro-fecale, in modo da lasciarlo sempre pulito. In più, l'acqua sterilizzata può essere ripristinata in acqua naturale, così da non renderla dannosa per l'ambiente.

Ad ogni apertura del coperchio, si avvierà automaticamente la funzione di pre-umidificazione. In questa fase, viene eseguita spruzzatura automatica multidirezionale così da evitare che lo sporco aderisca alla superficie durante lo scarico. Il copri water Xiaomi Tinymu ha però ben 8 modalità di pulizia, tra queste: pulizia per bambini, SPA, pulizia regolare, pulizia massaggiante, selettiva e altro. Inoltre, c'è anche una funzione riscaldante fino a 50 °C e una di de-odorizzazione. Ovviamente, il tutto è gestibile tramite telecomando.

Il nuovo copri water Tinymu Smart Toilet Cover Pro-H arriva su Xiaomi YouPin ad un prezzo al cambio di 128€ (999 yuan), che per ciò che offre è sicuramente un prezzo onesto. Non è escluso di poterlo ritrovare anche su AliExpress tra qualche tempo.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! ⭐️ Segui e supportasu