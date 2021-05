Xiaomi vuole farvi leggere di più (i romanzi rosa) e lancia Wonderfic

Dopo aver visto la nuova lavatrice smart di Viomi e la base di ricarica wireless multi-dispositivo passiamo ad un argomento decisamente diverso. Oltre a tanti nuovi prodotti, Xiaomi ha lanciato anche una nuova app disponibile in Europa, più precisamente in Spagna: Wonderfic è una piattaforma dedicata agli e-book con una spiccata propensione verso i romanzi rosa.

Xiaomi si dà ai romanzi rosa (e non solo) con Wonderfic

Evidentemente per Xiaomi il romanticismo salverà il mondo, vista la natura di Wonderfic. La nuova applicazione è stata lanciata nel Play Store di Google e al momento risulta disponibile solo in Spagna. Come si evince anche dalle immagini, la piattaforma di libri punta parecchio ai romanzi rosa, ma non disdegna fantasy, fantascienza, storici e così via (presumibilmente tutti con lo stesso tono). L'app offre il supporto per i formati TXT, PDF ed ePUB; inoltre presenta un ampio catalogo gratuito che può essere arricchito anche con romanzi da acquistare.

Come già specificato, per ora Wonderfic è disponibile solo in Spagna: comunque se volete dare un'occhiata, qui trovate il link alla pagina del Play Store. L'app è fresca di lancio ed arriva con un peso di poche decine di mega; attualmente è scaricabile nella versione 1.0.0. Che ne pensate di questa novità? Vi sareste mai immaginati di scoprire la passione di Xiaomi per i romanzi rosa?

