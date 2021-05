Dopo aver visto le nuove sneakers impermeabili e resistenti di YouPin torniamo torniamo a parlare di prodotti tech con una novità per la cucina: si tratta della nuova cappa Xiaomi Viomi, una soluzione smart dotata di un tocco in più grazie all'AI.

Xiaomi YouPin scalda i motori in attesa della nuova cappa smart con AI di Viomi





Il brand Viomi non ha di certo bisogno di presentazioni: si tratta di una realtà attiva su YouPin ed uno dei marchi più apprezzati tra quelli legati a Xiaomi. L'azienda è specializzata in prodotti per la cucina, per la pulizia e smart home. In passato abbiamo già visto Viomi alle prese con i fornelli, ma stavolta alza il tiro. La cappa Smart AI di Viomi è in arrivo su Xiaomi YouPin ed è in grado di aspirare un volume di 22 metri cubi al minuto, ad una potenza di 400 PA.

Dotato di un doppio sensore ad infrarossi, l'algoritmo AI implementato è in grado di distinguere in modo rapido ed immediato lo stato della cucina e applicare il grado di aspirazione più adatto. La parte superiore ospita un display touch a colori e non manca la connettività Wi-Fi per i controlli da remoto.





Il prezzo della nuova cappa smart AI di Xiaomi Viomi è fissato a circa 380€ al cambio attuale (2.999 yuan); comunque il debutto su YouPin è fissato per il 20 maggio – con tutti i dettagli – ed è probabile che il prodotto venga proposto in offerta lancio.

