Nonostante sia un colosso dell'elettronica di consumo su vasta scala, Xiaomi lavora anche per fornire hardware e software capaci di supportare le varie entità locali contro le calamità naturali. E non a caso proprio Xiaomi, grazie all'allerta terremoti della MIUI, è riuscita a rilevare con successo decine di sismi in tante province della Cina.

Xiaomi spiega il successo del sistema di allerta terremoti della MIUI

Lanciata a fine 2019, il sistema di allerta impostato sin dalla MIUI 11 è riuscita nel suo intento di prevenire danni alle persone che si sono avvale di dispositivi come smartphone e smart TV dotate proprio dell'interfaccia del brand di Lei Jun. E proprio in occasione del National Disaster Prevention e Mitigation Day 2021, Xiaomi ha elargito i dati raccolti in oltre 500 giorni dal lancio.

Ebbene, la MIUI ad oggi ha rilevato con successo 35 terremoti di Magnitudo 4.0 o superiore, avvertendo ben 8.640.477 dispositivi tra smartphone e smart TV dotati dell'interfaccia. Sostanzialmente, è un successo per un applicativo molto utile soprattutto in zone ad alto impatto sismico, come appunto la Cina.

Questo è sicuramente un importante passo in avanti su quello che Xiaomi riesce a dare in toto alla sua Community ma più in generale alla società che si approccia alla tecnologia e soprattutto gli sforzi in merito all'attività sismica pare siano un punto cruciale degli investimenti dell'intero gruppo, come avvenuto recentemente.

