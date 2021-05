La MIUI di Xiaomi dice addio ai surriscaldamenti della batteria

Xiaomi è una dei produttori in prima linea per l'evoluzione della ricarica rapida, ma è un argomento che solleva sempre preoccupazione per l'usura della batteria. Come vi ho spiegato in questa guida per migliorare l'autonomia, la ricarica rapida tende a scaldare di più ed il calore è nemico numero 1 delle batterie e degli smartphone. I produttori studiano e realizzano metodi per ovviare a questo problema, non solo lato hardware ma anche tramite il software. Già in precedenza abbiamo visto che la MIUI 12.5 introdurrà un sistema di ottimizzazione della ricarica, ma a quanto pare le novità non si esauriscono qui.

Con la MIUI sarà più facile salvaguardare la longevità della batteria degli Xiaomi

A rivelarci questa novità è nuovamente l'insider Kacskrz, membro del team Xiaomi.eu che ha scovato all'interno della MIUI una novità per la batteria. Più precisamente all'interno della MIUI pre-installata sul nuovo Redmi K40 Gaming. E non a caso, perché quando si parla di gaming phone l'argomento batteria è sempre in primo piano, dato che giocare su smartphone comporta un consumo energivoro considerevole. Per esempio, su altri competitor abbiamo visto la possibilità di alimentare lo smartphone bypassando la batteria, in modo da non deteriorarla sul lungo periodo.

A pretty interesting feature on #RedmiK40Gaming ROM. Not known if it will come to other devices. pic.twitter.com/cFblH7ketd — Kacper Skrzypek (@kacskrz) May 2, 2021

Nel caso di Xiaomi e della MIUI, questa feature viene denominata come “Charging temperature control” ed è uno strumento utile per il controllo della temperatura. Attivando questa funzione, il caricatore verrà utilizzato solamente come alimentatore, evitando possibili surriscaldamenti durante le fasi di gioco. Una feature assolutamente utile, specialmente per coloro che sono soliti utilizzare lo smartphone mentre è in carica (pratica sempre sconsigliata). Tuttavia, è possibile che questa funzione rimanga relegata esclusivamente alla fascia gaming, anche se mai dire mai.

