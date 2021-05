Questa feature MIUI ti fa avere foto sempre a fuoco su Xiaomi

Continuiamo ad esplorare la fotografia su smartphone a tema MIUI, vista la quantità di feature che hanno a disposizione gli smartphone Xiaomi. Nei giorni scorsi vi ho parlato di come ottenere foto mai storte e con esposizione corretta. L'argomento di oggi, invece, riguarda la messa a fuoco, aspetto che di tanto in tanto viene preso sotto gamba ed è un male. Fortunatamente gli smartphone moderni permettono di scattare senza troppi patemi, potendo fare affidamento a sistema di autofocus più o meno efficaci. Ma ci sono circostanze in cui essere sicuri di aver messo per bene a fuoco può fare la differenza.

Non c'è niente di più fastidioso di trovarsi davanti ad un bel soggetto da immortalare, scattare e poi accorgersi soltanto dopo di non avere avuto una messa a fuoco ottimale. Anche perché ok i camera phone, ma chi ha fra le mani un entry-level o un mid-range non è detto che abbia uno smartphone con un meccanismo di autofocus perfetto. Proprio per questo, vi voglio spiegare come sfruttare le funzionalità intrinseche della MIUI per evitare un errore del genere.

Foto sempre bene a fuoco con questa funzione della MIUI di Xiaomi

Quando inquadriamo una scena con la fotocamera (che sia di uno smartphone o meno), il nostro soggetto si trova su quello che viene definito “piano di fuoco”. Tutto ciò che sta dietro o davanti ad esso risulta più o meno sfocato (a seconda di vari parametri, come l'apertura focale, ma questo è un altro discorso). Se si sta utilizzando una fotocamera, quasi sempre la sua lente permette di spostare questo piano anche se noi stiamo fermi. Questo solitamente su smartphone non avviene, dato che la lente non è regolabile manualmente. Certo, si può regolare cliccando sullo schermo in corrispondenza del soggetto da mettere a fuoco, ma sarà il software a gestire il tutto. Questo può significare, specialmente su quegli smartphone che non hanno un software fotografico eccelso, che la messa a fuoco non risulti precisa e nitida.

Ma in realtà, forse non sapete che il vostro smartphone Xiaomi (così come tanti altri) in realtà cela questa funzione nell'app Fotocamera della MIUI. Ma di per sé questo non basta, perché su smartphone regolare la messa a fuoco manuale può comunque risultare in una foto non nitida al 100%. Non avendo un mirino come sulle fotocamere dedicate, lo schermo può trarre in inganno. Per evitare ciò, viene in nostro aiuto una funzione chiamata Focus Peaking, ereditata proprio dalle fotocamere tradizionali. Ecco come attivarla:

Apri l'app Fotocamera del tuo Xiaomi

Passa dalla modalità standard a quella Pro

Seleziona le tre linee situate in alto a destra

Clicca sulla voce “Focus peaking“

A questo punto, sempre nella modalità Pro utilizza lo slider della voce “F” (Focus) per spostare il piano di messa a fuoco del sensore.

Quello che noterai, dopo aver attivato il Focus Peaking, è che il software ti aiuterà a capire in che punto è situata la messa a fuoco. Questo punto ti verrà sottolineato da un contorno rosso, il quale ti indica il contorno del soggetto che stai mettendo a fuoco. In questo modo, potrai essere sicuro che sia perfettamente a fuoco e a quel punto premere il tasto dell'otturatore ed avere la tua foto corretta.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu