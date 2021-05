Foto sempre dritte col tuo Xiaomi: sfrutta questa feature MIUI

Oggi torniamo a parlare di fotografia su smartphone e lo facciamo a tema Xiaomi, ma con una tecnica che è sostanzialmente replicabile su qualsiasi telefono. All'interno della MIUI, infatti, sono presenti numerose funzionalità fotografiche che permettono di ottenere il massimo possibile dai sensori del proprio telefono. Negli scorsi giorni, per esempio, vi ho parlato di una feature che vi consente di non avere più foto con un valore di esposizione sballato. La protagonista dell'articolo odierno è un'altra tecnica che vi aiuterà ad ottenere immagini prive di sbavature e pronte per essere editate e condivise su internet.

Al giorno d'oggi, è importante capire come sfruttare al meglio un oggetto come lo smartphone, sempre nelle nostre tasche e ormai sostituitosi alle fotocamere compatte. Quando ci si trova di fronte ad uno scenario, che sia un animale o un tramonto da immortalare, sapere come funziona la fotocamera fa la differenza nell'immortalare bene quel momento. E non c'è niente di peggio che scattare una foto storta o comunque non perfettamente “in bolla”.

Nella MIUI di Xiaomi c'è una funzione che ti aiuta a fare sempre foto dritte

Per evitare circostanze del genere, Xiaomi ha ben pensato di inserire nell'app Fotocamera della MIUI uno strumento ad hoc. Tutto è possibile grazie alla presenza del giroscopio, uno dei vari sensori presenti all'interno di tutti gli smartphone. Lavora in simbiosi con l'accelerometro ed il suo compito è quello di misurare la velocità di rotazione angolare del dispositivo. In poche parole, capisce in che verso è orientato, permettendo tutte quelle funzioni che richiedono di inclinare il telefono per compiere un'azione.

Questo è il concetto che sta alla base della cosiddetta livella: avete presente quello strumento con la bolla che permette di capire se una mensola è dritta? Ecco, il senso è il medesimo: il giroscopio aiuta a capire se uno smartphone sia dritto o meno. Questo concetto è utile in varie situazioni, una su tutte la fotocamera, permettendo allo smartphone di capire se l'inquadratura sia dritta o no. Anche nella Fotocamera della MIUI di Xiaomi è presente questa funzione, ma è “nascosta” all'interno dell'interfaccia. Ecco come abilitarla:

Apri l'app della Fotocamera

Switch alla modalità Pro

Clicca sulle tre linee che trovi in alto a destra

Seleziona la voce “Raddrizza“

In questo modo, l'interfaccia della Fotocamera della MIUI vi permetterà di avere funzionalità aggiuntive, fra cui una livella software.

Al posto della bolla, la UI vi mostra una linea al centro dell'inquadratura: se la linea è bianca, significa che non state tenendo dritto lo smartphone. Se invece la linea diventa gialla, ecco che la scena è perfettamente centrata ed otterrete una foto dritta anziché storta.

