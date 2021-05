Xiaomi e MIUI 13: lista dei modelli che saranno aggiornati

Mentre il roll-out della MIUI 12 volge al termine, si inizia a parlare più concretamente della MIUI 13. Seppur il suo rilascio avverrà nei prossimi mesi, gli sviluppatori Xiaomi si sono già esposti sull'argomento, illustrandoci su cosa stanno lavorando. Al contempo, in rete iniziano a circolare già le prime false notizie sulle novità che dovremmo vedere. Bufale a parte, vediamo insieme la lista di modelli compatibili che dovrebbero ricevere il futuro aggiornamento della UI.

Ultimo aggiornamento: 8 maggio

La MIUI 13 è nei piani attuali di Xiaomi: ecco quali smartphone dovrebbero riceverla

Una premessa che vogliamo sottolineare caldamente, prima che corriate nei commenti a lamentarvi che il vostro Xiaomi non sia nella lista dei modelli compatibili con la MIUI 13. Non si tratta di un elenco ufficiale: quello arriverà solo e soltanto quando avremo la presentazione da parte dell'azienda. Non a caso ho utilizzato il condizionale nel titolo. Specifichiamo che si tratta di una lista basata sullo storico dei precedenti aggiornamenti MIUI da parte di Xiaomi. Fortunatamente la società si comporta piuttosto bene quando si tratta di aggiornamenti della MIUI (meno se di Android), pertanto la lista è abbastanza lunga.

MIUI 13 e Android 12: ecco le novità per Xiaomi

Sulla base dello storico Xiaomi, ecco come dovrebbe apparire questa lista:

XIAOMI Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite 4G, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i, Mi 11X, Mi 11X Pro, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10 Lite 5G, Mi 10 Youth Edition, Mi 10i, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10T Lite, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Mi Note 10 Lite, Mi 9, Mi 9 Pro, Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Mi 9T, Mi 9T Pro, Mi CC9, Mi CC9 Pro, Mi CC9 Meitu Edition Mi MIX Fold

REDMI Redmi K40, K40 Pro, K40 Pro+, K40 Gaming, K30, K30 5G, K30 5G Racing, K30i, K30 Pro, K30 Pro Zoom, K30 Ultra, K30S Ultra, K20, K20 Pro, K20 Premium Redmi Note 10, Note 10S, Note 10 5G, Note 10 Pro, Note 10 Pro Max, Note 9 4G, Note 9 5G, Note 9 Pro 5G, Note 9, Note 9T, Note 9S, Note 9 Pro, Note 9 Pro Max, Note 8, Note 8 Pro, Note 8T Redmi 10X, 10X 5G, 10X Pro, 9, 9 Prime, 9A, 9AT, 9i, 9C, 9C NFC, 9T, 9 Power

POCO POCO F3, F3 GT, F2 Pro X3, X3 NFC, X3 Pro, X2 M3, M3 Pro, M2, M2 Reloaded, M2 Pro C3



