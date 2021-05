Xiaomi Mijia è sicuramente un marchio di cui ormai abbiamo fatto l'abitudine: il brand della Ecological Chain ha prodotto tanti di quegli elettrodomestici, entrati anche nelle nostre case, che ormai quasi non ci sorprende più. Eppure, ogni volta che ne esce uno nuovo, siamo sempre incuriositi, come nel caso del nuovo forno a vapore multi-cottura Xiaomi Mijia Smart Steaming Oven, che ha tanta tecnologia in un prezzo accessibile.

Aggiornamento 15/05: il nuovo fornetto di Xiaomi debutta anche alle nostre latitudini grazie a Banggood, con tanto di codice sconto e spedizione dai magazzini europei. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Il forno a vapore Xiaomi Mijia Smart Steaming Oven ha 4 funzioni di cottura ed un volume di 30 litri

Come ogni prodotto Xiaomi Mijia, il forno a vapore multi-cottura Smart Steaming Oven è bianco, minimale e compatto. Questo però, non vuol dire che non abbia un volume massimo importante: infatti, ha una capacità di 30 litri ed essendo di struttura verticale ha un posizionamento più comodo. Ma il Core del forno, ovviamente, è la cottura. Se la principale è quella a vapore, in grado di attivarsi in appena 30 secondi, le altre modalità sono: arrosto, frittura e stufatura. Insomma, potrete coprire tutti i pasti.

Il prodotto ha una comoda finestra in vetro per osservare i passaggi della cottura, oltre ad una manopola smart con le varie modalità. Infine, è regolabile tramite applicazione Mijia. Dopo il lancio in patria il nuovo forno a vapore multi-cottura Xiaomi Mijia Smart Steaming Oven arriva anche da noi grazie a Banggood: in basso trovate il link all'acquisto (dall'Europa) insieme al codice sconto da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

