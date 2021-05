Nonostante la compagnia cinese abbia lanciato sul mercato vari misuratori – tutti tramite YouPin e arrivati anche alle nostre latitudini grazie ai soliti store – è in dirittura d'arrivo un nuovo metro digitale: si tratta di Xiaomi Mi Smart Laser Measure, novità che stavolta arriva direttamente dalla casa di Lei Jun.

Xiaomi Mi Smart Laser Measure: che cosa sappiamo sul nuovo metro digitale

Spesso i prodotti di Xiaomi YouPin hanno il bene stare dell'azienda e funzionano con le app del brand, ma sono prodotte da compagnie terze (che si tratti di partner o di controllate). Il nuovo prodotto in arrivo è a marchio Xiaomi e la certificazione Bluetooth ne conferma il nome commerciale. Si tratta di Xiaomi Mi Smart Laser Measure, metro digitale con connettività BT 5.0 in grado di interfacciarsi con lo smartphone.

Anche se il documento non offre dettagli in merito a funzioni e design, è lecito immaginare il nuovo metro laser come una soluzione minimale (nel perfetto stile del brand cinese), in grado di effettuare misurazioni in tempo reale e di registrare i dati nell'app. Magari saranno presenti funzionalità avanzate; per quanto riguarda il lancio del dispositivo, al momento manca ancora una data. Inoltre non è dato di sapere se Xiaomi Mi Smart Laser Measure arriverà anche da noi (poco male, ci penseranno i soliti store).

