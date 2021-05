Dopo aver trovato un po' di relax con la sedia da ufficio smart di Xiaomi YouPin si pensa alla pulizia con il nuovo Mi Robot Vacuum 2C, versione aggiornata del precedente modello 1C, con alcune migliorie. Comunque a questo giro la casa di Lei Jun ha deciso di non sforzarsi più di tanto, proponendo un dispositivo rinnovato sotto alcuni aspetti, ma con molti punti in comune con la generazione passata.

Xiaomi Mi Robot Vacuum 2C: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Il primo aspetto che viene mutuato dal predecessore riguarda il design: Xiaomi Mi Robot Vacuum 2C non porta con sé alcun cambiamento, presentando il medesimo design minimale, con un corpo bianco dallo stile ormai ampiamente sdoganato. Le vere novità sono all'interno, con l'introduzione di una batteria da 3.200 mAh ed di una potenza di aspirazione da 2.700 PA. Ciò si traduce in un'autonomia migliorata e la possibilità di coprire una superficie di 150 m2. Non mancano i soliti algoritmi VSLAM per la mappatura dell'ambiente e le novità arrivano anche lato software.







Infatti il nuovo robottino è in grado di differenziale le specifiche zone della casa (previa mappatura ovviamente), dettaglio che consente di pulire anche una stanza specifica in modo automatico. Arrivano poi i controlli vocali, oltre che tramite l'app Mi Home. Un dettaglio interessante riguarda il termine di una sessione di ricarica: il dispositivo è in grado di riprendere la pulizia esattamente da dove aveva lanciato in precedenza.

Xiaomi Mi Robot Vacuum 2C funge anche da lavapavimenti, con un serbatoio da 250 mAh ed un mop rinnovato, realizzato in materiali antibatterici (per pulire e disinfettare il pavimento).

Che cosa cambia tra Mijia 1C e 2C

Per tutti i dettagli sul primo modello (1C) qui trovate il nostro articolo dedicato mentre di seguito abbiamo una tabella che mostra rapidamente cosa cambia tra i due robottini.

Mi Robot Vacuum 1C Mi Robot Vacuum 2C Batteria 2.400 mAh 3.200 mAh Potenza aspirazione 2.500 PA 2.700 PA Serbatoio 200 ml 250 ml Tecnologia e altro VSLAM, Cortex A7 VSLAM, Cortex A53, Comandi vocali Pulizia superficie 125 m2 150 m2

Xiaomi Mi Robot Vacuum 2C: prezzo, disponibilità e offerte

Il nuovo Xiaomi Mi Robot Vacuum 2C viene proposto in Cina al prezzo di circa 190€ al cambio (ossia 1.499 yuan); ovviamente per ora è disponibile solo in patria, quindi dovremo necessariamente attendere prima di novità alle nostre latitudini. Se non volete attendere (anche in prospettiva di eventuali ribassi di prezzo) e preferite andare sul sicuro adesso, vi segnaliamo che il modello 1C è in sconto a 165.9€ su GShopper, con spedizione dall'Europa.

