Xiaomi Mi Band 6 si aggiorna e risolve (in parte) il suo più grande problema

Lo dimostrano le vendite: la Xiaomi Mi Band 6 si riconferma una delle smartband più apprezzate e di successo del settore. Ma ciò non significa che sia esente da difetti e mancanze, che abbiamo sottolineato nella nostra recensione. Ma si sa, quando si parla di Xiaomi si parla di una società che è solita lanciare dispositivi non al massimo del loro potenziale per poi aggiornarli nel tempo. Purtroppo questa è una “strategia” non entusiasmante e che colpisce un po' tutto il settore tech, ma fortunatamente è stato rilasciato un nuovo aggiornamento abbastanza importante per la smartband.

Il nuovo aggiornamento per la Xiaomi Mi Band 6 è molto importante

Durante la nostra prova, abbiamo sottolineato come la Xiaomi Mi Band 6 si porti dietro il difetto di non dare possibilità di risposta ai messaggi. Per quanto non stiamo parlando di uno smartwatch, sarebbe gradita la possibilità di rispondere magari con messaggi pre-compilati o magari con la dettatura vocale. Evidentemente Xiaomi ha accolto i feedback della propria community, come dimostra l'ultimo aggiornamento alla versione 1.0.1.32. Per ottenerlo è necessario avere installato l'aggiornamento dell'app Mi Fit 5.1.0. La prima cosa da fare, quindi, è aggiornare l'app dedicata tramite il Google Play Store. Qualora non vi rilevasse ancora l'update, potete scaricarlo ed aggiornarlo manualmente con APKMirror.

A quel punto, l'app dovrebbe segnalarvi la presenza dell'aggiornamento della smartband Xiaomi. Il roll-out è partito di recente dalla Cina, perciò potrebbe volerci tempo affinché arrivi a tutti gli utenti occidentali. Una volta aggiornata, ecco che vi sarà data la possibilità di rispondere ai messaggi, ma c'è un “ma”. Almeno per il momento, questa funzionalità riguarda solo gli SMS, aggiungendo l'opzione di risposta rapida tramite dei messaggi pre-compilati che è possibile modificare a seconda delle proprie esigenze.





È un cambiamento gradito ed importante, dato che segna a tutti gli effetti la prima smartband Xiaomi in grado di svolgere questa mansione. Ma si spera che con i prossimi update questa feature venga allargata in maniera più capillare. A proposito, quello dei messaggi è uno degli argomenti che abbiamo trattato nel nostro confronto fra Xiaomi Mi Band 6, Mi Band 5, OPPO Band, Amazfit Band 5 e Honor Band 6.

