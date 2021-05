Xiaomi Mi 9T: parte l’aggiornamento Android 11 | Download

Nel mentre il modello Pro sta iniziando ad aggiornarsi alla MIUI 12.5, il “piccolo” Xiaomi Mi 9T sta accogliendo l'aggiornamento ad Android 11. Al contrario della famiglia Mi 10, quella Mi 9 sta ancora attendendo di essere aggiornata all'ultima versione del robottino verde. Si è già iniziato a parlare di come sarà Android 12, ma ci vorrà ancora tempo prima che tutti gli smartphone Xiaomi previsti ricevano l'11° declinazione. Fortunatamente per i possessori di Xiaomi Mi 9T non ci vorrà più molto prima di mettere le mani sulla rinnovata ROM.

Sempre MIUI 12 per Xiaomi Mi 9T, ma su base Android 11

A differenza di altri modelli, il cui aggiornamento ad Android 11 sta arrivando con la MIUI 12.5, l'update per Xiaomi Mi 9T si basa ancora sulla MIUI 12. L'update di cui è stato fatto partire il roll-out è la build V12.1.2.0.RFJMIXM, quindi in versione Global ma attenzione, perché la ROM è in fase Stable Beta. Questo significa che l'aggiornamento sta venendo inviato ai cosiddetti Mi Pilot, ovvero i Beta Tester che hanno eseguito le valutazioni sulla stessa ROM ma in fase Beta. Una volta conclusa, ecco che è stata ottenuta la cosiddetta Release Candidate, cioè la ROM pronta al rilascio pubblico. Qualora i Mi Pilot non riscontrassero bug rilevanti, ecco che l'aggiornamento partirà per tutti. Ma a vostro rischio e pericolo, potete già aggiornare manualmente scaricando la ROM per Mi 9T su base Android 11:

