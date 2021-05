Il second display di Xiaomi Mi 11 Ultra sta per ricevere l’update che tutti vogliono

Fra i migliori smartphone del 2021 figura Xiaomi Mi 11 Ultra, uno smartphone d'impatto e sotto più profili. La denominazione “Ultra” non è affatto casuale, essendo un dispositivo che contiene tutta la tecnologia che un appassionato possa volere. Un ampio schermo AMOLED Quad HD+ a 120 Hz con Gorilla Glass Victus, Snapdragon 888 con 5G, fino a 12/512 GB e una 5.000 mAh con ricarica 67W (anche wireless ed inversa). Per non parlare della scocca in ceramica, certificazione IP68, speaker stereo Harman/Kardon ed un comparto fotografico da primato. Dulcis in fundo, Mi 11 Ultra è l'unico al mondo a fare sfoggio di un second display che lo rende senz'altro unico.

Un aggiornamento renderà il second display di Xiaomi Mi 11 Ultra più funzionale per la fotocamera

Il second display di Xiaomi Mi 11 Ultra è anche uno sfoggio tecnologico da parte dell'azienda, vista la sua difficoltà di progettazione. Uno sfoggio che permette all'utente di sfruttarlo per alcune funzioni, a partire dalla visualizzazione di orario, batteria, notifiche ed effetti visivi. Ma la parte più interessante riguarda la fotocamera, con un second display che può essere sfruttato per aprire le porte a funzioni aggiuntive. Pur avendo un sensore frontale, chi possiede un Mi 11 Ultra può scattarsi un selfie anche con la ben migliore fotocamera posteriore sfruttando il piccolo display come viewfinder. Purtroppo, però, chi l'ha acquistato ha sin da subito lamentato i limiti posti da Xiaomi per l'utilizzo di questo schermo secondario.

Essendo vincolato alla sola modalità Foto dell'app fotografica, ciò significa che il second display dello Xiaomi Mi 11 Ultra non funziona con video e modalità Ritratto. Un limite additato come triviale, dato che non sembra esserci una vera e propria motivazione per il quale queste funzioni debbano essere escluse. Ma quante volte vi abbiamo detto che gli smartphone Xiaomi sono dei diesel che maturano nel tempo? Detto fatto: Xiaomi sta preparando l'aggiornamento che introdurrà il supporto totale alle modalità fotografiche.

In questo modo, il second display potrà essere utilizzato per girare dei video selfie anche con il reparto fotografico principale. Ma non solo, perché lo schermo secondario funzionerà anche per modalità Ritratto, notturna, time-lapse e slow motion. Non sappiamo ancora le tempistiche, ma non dovrebbe mancare molto.

