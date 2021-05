Se la serie Mi 10 aveva entusiasmato tutti gli amanti dell'audio, lo stesso non vale per Xiaomi Mi 11, almeno secondo DxOMark. Il “piccolo” del trio di top di gamma era già stato valutato dal team parigino per la fotocamera, anche in quel caso finendo fuori dalla top 10. Questa volta la valutazione ci parla della bontà sonora offerta dal suo comparto audio, godendo di caratteristiche senz'altro di pregio. Il flagship Xiaomi può vantare una coppia di speaker stereo, posizionato uno sul frame inferiore ed uno su quello superiore. Una soluzione sulla carta migliore che sfruttare la più minuta capsula auricolare. Inoltre, il reparto sonoro beneficia anche della partnership con Harman Kardon.

Xiaomi Mi 11 ha un buon comparto audio per DxOMark, ma è lontano dal podio

Nel complessivo, Xiaomi Mi 11 è riuscito ad ottenere 68 punti secondo il ranking di DxOMark, finendo per un pelo fuori dalla lista dei 10 migliori esponenti. I pregi del suo comparto sonoro comprendono una corretta riproduzione del range di frequenze, con una buona ampiezza precisa sia per gli alti che per i bassi. Il tutto con un bassissimo livello di artefatti, il ché è senz'altro un bene. Ma ci sono anche dei difetti, a partire da una gestione non ottimale del volume, mancando di nitidezza (soprattutto per le voci) e spinta quando lo si mantiene basso. Inoltre, il bilanciamento tonale è migliorabile, non eccellendo nello spettro che oscilla fra frequenze basse e medio/alte.

In fase di registrazione, viene fuori un buon bilanciamento tonale, a patto di trovarsi in ambienti di facile comprensione sonora. Nel caso ci si trovi in un ambiente molto rumoroso, ecco che artefatti e distorsioni si fanno presenti. È buono anche il rapporto fra segnale e rumore catturato, così come volume, ampiezza e localizzabilità delle fonti sonore catturate. Tuttavia, il suono registrato tende ad essere percepito come attutito e nei video selfie la scena stereo è molto stretta. Nel complesso, è riuscito a fare meglio Xiaomi Mi 10S: vedremo se con Mi 11 Ultra avremo un nuovo primato nel campo audio.

Ecco come appare adesso la classifica audio di DxOMark:

81 – Black Shark 4 Pro

80 – Xiaomi Mi 10S

79 – ASUS ROG Phone 5

76 – Xiaomi Mi 10 Pro

75 – Huawei Mate 20 X, ASUS ROG Phone 3

74 – iPhone 12 Pro Max, iPhone XS Max, OPPO Find X2 Pro

73 – iPhone 12, iPhone 12 Mini

71 – iPhone 11, iPhone 11 Pro Max

70 – iPhone SE 2020, Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 Ultra,

69 – Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, ASUS ROG Phone 2

