Xiaomi Mi 10T e Mi 9 Lite: arriva la MIUI 12.5 con Xiaomi.eu

Se avete uno Xiaomi Mi 10T, un Mi 10T Pro o ancora peggio un Mi 9 Lite, per la MIUI 12.5 dovrete ancora pazientare. Questo discorso vale per l'Europa, dato che in Cina in realtà l'aggiornamento è già partito, seppur sia ancora in fase Stable Beta. Ricordiamo che questo tipo di ROM è quella definitiva, ma viene inviata solamente ai tester per riscontrare l'eventuale presenza di bug prima del rilascio pubblico. Fatto sta che il rilascio della MIUI 12.5 Global ed EEA dovrebbe partire durante il mese di giugno, ma è già possibile averla grazie al team Xiaomi.eu.

La MIUI 12.5 è realtà su Xiaomi Mi 10T e Mi 9 Lite grazie a Xiaomi.eu

Già noto ai più smanettoni, il team Xiaomi.eu si occupa dell'effettuare porting delle ROM cinesi per noi europei, con tutte le migliorie che ne conseguono. Prima di tutto l'implementazione dei servizi Google, ma anche la traduzione (compresa la lingua italiana), l'eliminazione delle app bloatware superflue ed altro ancora. Grazie a questo lavoro, è possibile avere in anteprima la ROM MIUI 12.5 sia per Xiaomi Mi 10T che per Mi 10T Pro e Mi 9 Lite.

Pur essendo ROM di origine ufficiosa, sono a tutti gli effetti delle custom ROM, pertanto richiedono operazioni di modding per la loro installazione. Prima di tutto è necessario effettuare lo sblocco del bootloader, dopodiché l'installazione di una custom recovery TWRP. A quel punto, potrete scaricare il file della ROM relativa al vostro modello ed installarla tramite la TWRP.

Scarica la MIUI 12.5 con Xiaomi.eu per Xiaomi Mi 10T e Mi 9 Lite

