Diventati nel giro di poche ore gli auricolari TWS più presi in considerazione del momento, il nuovo paio di Xiaomi pare pronto a lasciare il segno. Questo perché i nuovi Xiaomi FlipBuds Pro sembrano fatti proprio bene a livello hardware, come ci illustra questa spiegazione.

Xiaomi FlipBuds Pro: tutto il lavoro sull'hardware nella spiegazione di un esperto utente

A spiegare cosa si cela dietro il bel design dei nuovi top gamma Xiaomi ci ha pensato un utente Weibo, nello specifico un musicista esperto di tecnologia. Egli parte dai driver dinamici dei nuovi auricolari, che sono dotati di una bobina mobile e lo fa in più in punti: il primo è che avendo un design a doppio circuito magnetico, si ottiene un flusso magnetico sulla superficie che supera 1 Tesla (unità di misura dell'induzione magnetica), andando quindi a migliorare la conversione energetica andando poi a ridurre il tasso di distorsione.

Il secondo invece parla di una seconda bobina, ma più leggera e realizzata in rame, un'unità personalizzata CCAW (quindi a fili di alluminio rivestiti in rame), che permette un'accelerazione nel campo magnetico più veloce e quindi gli Xiaomi FlipBuds Pro possono raggiungere una frequenza di vibrazione più ampia. Poi, è presente una staffa di bilanciamento dinamico che viene posizionata al centro di tutta la composizione per evitare che ci siano sbalzi di qualità sonora. Proseguendo, c'è persino una sospensione ad alta resilienza, che permette di ottenere una bassa frequenza più potente. Infine, è presente una cupola ad alto modulo, che permette invece di ottenere risultati migliori nelle alte frequenze.

Insomma, pare proprio che stavolta Xiaomi non abbia lasciato nulla al caso con i nuovi FlipBuds Pro, dato che oltre a tutto ciò (che potete vedere riassunto nell'immagine sopra) è presente un chip Bluetooth Qualcomm QCC5151, un driver dinamico da 11 mm (secondo l'utente il diametro di questi ultimi sono solo numeri senza una buona ingegnerizzazione) ed un'impedenza a 16 Ohm. Tra l'altro, la stessa Xiaomi si è ampiamente complimentata con questa persona perché non ha mancato nulla di quanto fatto, quindi possiamo ritenerlo molto affidabile.

