Xiaomi FlipBuds Pro, al via il primo aggiornamento: ecco le novità

A distanza di pochi giorni dal lancio ufficiale in patria – anche se pare proprio che siano in dirittura d'arrivo in versione Global – le nuove cuffie TWS Xiaomi FlipBuds Pro ricevono il loro primo aggiornamento software con varie novità che mirano ad offrire un'esperienza di utilizzo migliorata.

Xiaomi FlipBuds Pro: le cuffie TWS con ANC ricevono il primo aggiornamento software

L'aggiornamento porta il firmware alla versione 7.6.1.3 ed introduce vari accorgimenti. Per prima cosa troviamo un miglioramento della funzione di rilevamento dell'usura degli auricolari; l'update dedicato alle Xiaomi FlipBuds Pro porta anche un suono di notifica rinnovato ed ottimizzazioni per gli effetti sonori. Chiaramente si tratta di una release di assestamento software, un aggiornamento che va a toccare alcuni aspetti che non riguardano l'audio in sé. Di certo di tratta di un buon segno: il fatto che Xiaomi non sia dovuta correre subito ai ripari indica che lato audio e ANC – evidentemente – non ci sono difetti.

Se avete bisogno di un ripasso, ricordiamo che le Xiaomi FlipBuds Pro sono le nuove cuffie TWS della casa cinese, soluzione con ANC fino a 40 dB. Presenti all'appello il supporto alla ricarica wireless, codec aptX Adaptive, AAC e SBC, driver dinamici da 11 mm e chip Qualcomm QCC5151; infine troviamo l'ormai onnipresente modalità a bassa latenza per i giochi e il BT 5.2. Dita incrociate per l'arrivo anche in versione Global!

