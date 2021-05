Xiaomi e Android 11: ecco quali modelli si aggiorneranno

Google ha ufficialmente dato il benvenuto ad Android 11, la nuova versione dell'OS che vedremo gradualmente debuttare anche con Xiaomi. Al fianco di Google hanno lavorato diverse aziende, fra cui quella di Lei Jun, in modo da accelerarne la diffusione nel panorama mobile Android. Oltre a Xiaomi e Redmi, anche OPPO, OnePlus, Vivo e Realme sono fra le prime società ad aver abbracciato il nuovo firmware del robottino verde. In vista della sua diffusione via via più capillare, vediamo assieme quali sono le novità di Android 11 e su quali smartphone Xiaomi arriverà l'aggiornamento.

Ultimo aggiornamento: 29 maggio

LEGGI ANCHE:

Xiaomi: ecco quali modelli non riceveranno Android 11

Ecco tutte le novità di Google introdotte con Android 11 che vedremo con Xiaomi

Notifiche e messaggistica

Una delle principali novità di Android 11 su Xiaomi riguarda le notifiche, con una nuova organizzazione del modo in cui vengono gestite dall'OS. Nella canonica tendina sono adesso divise per categorie, con una cronologie di quelle ricevute e la possibile cancellare anche quelle persistenti. Le chat di messaggistica sono raggruppate nella tab Conversazioni, dando modo di avere sott'occhio più facilmente i messaggi ricevuti. Potremo anche decidere di dare la priorità alle chat che riteniamo più importanti, in modo da visualizzarle sempre in alto nella lista.

Un grosso cambiamento, sempre per i messaggi, riguarda l'introduzione delle cosiddette Bubbles. Come già avveniva con Facebook Messenger, le chat possono prendere forma di finestra flottante, potendo essere rimpicciolite e spostate per lo schermo, favorendo il multitasking senza dover più chiudere le app in esecuzione. A tal proposito, se voleste avere un primissimo assaggio dell'estetica di Android 11, potete farlo con Nova Launcher.

Sempre parlando di messaggi, con la tastiera di Android 11 sono state le Risposte Smart, una predizione più profonda del testo. Nel momento in cui riceveremo un messaggio, ci viene fornita una selezione di brevi frasi pronte da selezionare velocemente con un click. I suggerimenti sono stati espansi anche alle app più utilizzate: il sistema fornisce una fila di 5 icone in basso alla home screen, in modo da avere rapidamente sotto mano quelle che più usiamo. Inoltre, unendo nella home con più app della stessa categoria, verrà creata una cartella con un nome ad hoc in base al genere delle app messe assieme.

Sicurezza e domotica

Parlando di privacy e sicurezza, in Android 11 è possibile concedere i permessi una tantum e non necessariamente in maniera perenne. In modo da salvaguardare ulteriormente gli utenti, i permessi vengono automaticamente revocati dopo alcuni mesi di inutilizzo.

Le novità di Android 11 riguardano anche l'impianto IoT. Tenendo premuto il tasto Power si apre un nuovo menu, completamente ridisegnato per ospitare i controlli domotici. Si ha così una schermata dedicata da cui poter pilotare lampade, serrature, elettrodomestici e così via.

Multimedialità e non solo

Nell'intenzione di raggruppare più elementi, in Android 11 vengono aggiunti i controlli multimediali nella tendina delle notifiche. Basta abbassarla con uno swipe verso il basso per gestire i contenuti in riproduzione. Oltre a poter mettere in Play e Pausa, la comodità consiste nel poter spostare con un click il flusso audio dallo smartphone ai dispositivi connessi via Bluetooth e Wi-Fi. Senza contare che adesso Android Auto diventa wireless, senza più la necessità di agire tramite cavo.

Altre features scovate in Android 11 sono il Bluetooth che non si disattiva con la modalità Aereo, il poter fissare in alto le app preferite nel menu di condivisione o il Tema Scuro attivabile in base all'orario. Da menzionare anche l'introduzione nativamente nell'OS della registrazione dello schermo, anche se nella MIUI è già presente da diverso tempo.

Xiaomi: quali smartphone avranno Android 11?

Novità a parte, quali modelli di casa Xiaomi passeranno ad Android 11? Ecco una lista con tutti i modelli che riceveranno l'aggiornamento. Non si tratta di una roadmap ufficiale, ma di un elenco fatto sulla base delle politiche di aggiornamento che l'azienda è solita seguire, unite a rumors vari.

Modello Beta Stabile XIAOMI Xiaomi Mi 10 – Rilasciata Xiaomi Mi 10 Pro – Rilasciata Xiaomi Mi 10 Ultra – Rilasciata Xiaomi Mi 10 Youth Edition (Lite Zoom) – Rilasciata Xiaomi Mi 10 Lite 5G – Rilasciata Xiaomi Mi 10T/Mi 10T Pro – Rilasciata Xiaomi Mi 10T Lite – Rilasciata Xiaomi Mi 9 Rilasciata – Xiaomi Mi 9 Pro 5G Rilasciata – Xiaomi Mi 9 SE Rilasciata – Xiaomi Mi 9 Lite Test interni Xiaomi Mi 9T – Rilasciata Xiaomi Mi 9T Pro Test interni – Xiaomi Mi Note 10/10 Pro – Rilasciata Xiaomi Mi Note 10 Lite – Rilasciata Xiaomi Mi CC9 – Rilasciata Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition – Rilasciata Xiaomi Mi CC9 Pro – Rilasciata Xiaomi Mi A3 – Rilasciata REDMI Redmi K30 4G – Rilasciata Redmi K30 5G – Rilasciata Redmi K30 Racing Edition – Rilasciata Redmi K30i 5G – Rilasciata Redmi K30 Pro – Rilasciata Redmi K30 Pro Zoom – Rilasciata Redmi K30 Ultra – Rilasciata Redmi K30S – Rilasciata Redmi K20 – Rilasciata Redmi K20 Pro – Rilasciata Redmi 10X 4G – Rilasciata Redmi 10X 5G – Rilasciata Redmi 10X Pro – Rilasciata Redmi Note 9 4G Rilasciata – Redmi Note 9 5G – Rilasciata Redmi Note 9 Rilasciata – Redmi Note 9S Rilasciata – Redmi Note 9 Pro 5G – Rilasciata Redmi Note 9 Pro Rilasciata – Redmi Note 9 Pro Max Test interni – Redmi Note 8 – Rilasciata Redmi Note 8T Test interni – Redmi Note 8 Pro Rilasciata – Redmi 9 Test interni – Redmi 9 Power Rilasciata – Redmi 9C (POCO C3) Test interni – Redmi 9A/9AT Test interni – Redmi 9T Rilasciata – POCO POCO F2 Pro – Rilasciata POCO X3 NFC – Rilasciata POCO X2 – Rilasciata POCO M3 Test interni – POCO M2 Test interni – POCO M2 Pro Test interni – POCO C3 – – BLACK SHARK Black Shark 3 Test interni – Black Shark 3S Test interni – Black Shark 3 Pro Test interni – Black Shark 2 Test interni – Black Shark 2 Pro Test interni –

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu