Lanciati in Cina a dicembre, i nuovi modelli della serie di punta di vivo sono finalmente pronti per varcare i confini del paese. vivo X60 e X60 Pro 5G sono ufficiali in Malesia: si tratta della prima apparizione Global dei dispositivi, che tra pochi giorni faranno capolino anche in India. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questi smartphone e le differenze con le varianti cinesi.

Aggiornamento 18/05: vivo X60 Pro arriva anche in Italia, qui sotto trovate tutte le informazioni in merito anche al prezzo.

vivo X60 e X60 Pro 5G Global ufficiali: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Partiamo subito col dire che la versione Pro+ cinese non è stata lanciata e che probabilmente resterà appannaggio della madrepatria: qui trovate tutti i dettagli su questa variante. Tornando a vivo X60 e X60 Pro Global, in termini di design e display non troviamo cambiamenti con i corrispettivi cinesi: in entrambi i casi abbiamo un pannello AMOLED da 6.56″ con risoluzione Full HD+ (2376 x 1080 pixel), refresh rate a 120 Hz, campionamento al tocco a 240 Hz e punch hole centrale per la selfie camera. Il modello base arriva con un display flat mentre il modello Pro adotta una soluzione con bordi curvi. I due schermi presentano un lettore d'impronte integrato ed il supporto allo standard HDR10+.

Hardware e fotocamera

Il grande cambiamento della gamma Global arriva con il comparto tecnico. Qui il chipset Exynos 1080 adottato in Cina cede il posto allo Snapdragon 870 di Qualcomm, soluzione a 7 nm con architettura Kryo 585 ed una frequenza massima di 3.2 GHz (con GPU Adreno 650 e modem X55 5G). Completano il quadro ben 12 GB di RAM LPDDR4x e 256 GB di storage UFS 3.1; lato connettività non mancano il Wi-Fi 6 ed il Bluetooth 5.2.

La batteria di vivo X60 è un'unità da 4.300 mAh mentre il fratello maggiore X60 Pro adotta una soluzione da 4.200 mAh; in entrambi i casi abbiamo la ricarica rapida da 33W.

Per quanto riguarda invece il comparto fotografico vediamo il ritorno della Gimbal Camera nella sua incarnazione 2.0 (con tecnologia Pixel Shift Ultra HD Imaging), il tutto accompagnato da ottiche Zeiss. Entrambi utilizzano una tripla fotocamera da 48 + 13 + 13 MP , con grandangolo ed un sensore per la profondità di campo. Il modulo dei due modelli differisce solo per l'apertura focale (sul Pro infatti è f/1.48-2.46-2.2). La vera differenza, in realtà, sta con i dispositivi cinesi: la versione X60 Pro lanciata in patria, infatti, adotta una Quad Camera con tanto di un obiettivo a periscopio (da 8 MP). Questo modulo è completamente assente nella versione Global e quindi anche per l'Italia. La selfie camera è invece da 32 MP f/2.45.

vivo X60 Pro 5G Global ufficiale in Italia: prezzo e disponibilità

Come anticipato in apertura, fino ad ora le versioni internazionali della serie X60 hanno debuttato in Malesia ed in India. Già qualche mese fa il mercato indiano vide il debutto della serie X50, sfociata poi in X51 nel resto del mondo (e in Italia). Ora invece per l'Italia e l'Europa è stato scelto il solo modello Pro, che per il nostro continente si avvale di un prezzo di 799€ e sarà disponibile da inizio giugno 2021.

