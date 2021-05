Grande interesse sta crescendo intorno al nuovo chipset mid-range di MediaTek. E dopo l'indiscrezione in merito al Reno 6 e ai Redmi da Geekbench rileviamo anche uno smartphone vivo, codename V2123A, con MediaTek Dimensity 900, di cui possiamo cogliere anche alcune specifiche tecniche.

vivo V2123A con Dimensity 900: cosa sappiamo?

Hardware

Visto che di design e display purtroppo non se ne sa ancora nulla, se non che potrebbe avere un refresh rate a 120 Hz visto l'hardware, per il nuovo vivo V2123A comparso su Geekbench si avvale proprio del nuovo e chiacchierato chipset Dimensity 900, che ricordiamo si avvale di un processo a 6 nm, con una CPU fino a 2.4 GHz e la GPU Mali-G68. Quello che però possiamo apprendere è che questo smartphone in questione è dotato di 8 GB di RAM, resta da capire però se sarà LPDDR4x oppure LPDDR5.

Non ci sono purtroppo altre indicazioni invece allo storage, che ipoteticamente potrebbe essere da 128/256 GB UFS 2.2/3.1, ma confidiamo che possa trattarsi di uno smartphone piuttosto prestante. Questo perché i Benchmark ci mostrano ottimi punteggi sia in Multi-Core che in Single-Core, rispettivamente 9.296 e 3.532 punti. Presente Android 11, verosimilmente con Origin OS in Cina.

Prezzo e data di uscita

Essendo stato rivelato tramite un benchmark, il nuovo vivo V2123A con Dimensity 900 non ha ancora un'inquadratura su quello che potrebbe essere il prezzo e tanto meno la data di uscita, ma è molto probabile che non sia lontana e che questa possa cadere nelle prime settimane estive del 2021. In merito a quanto potrebbe costare, considerando il trend generale dei prezzi, è probabile possa costare intorno ai 2-300€.

