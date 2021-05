Dopo le varie presentazioni Global della gamma X60 e iQOO, vivo torna a concentrarsi anche sugli auricolari. E dopo l'ottimo debutto con i TWS Neo, qui la recensione, arrivano sul mercato i nuovi auricolari vivo TWS 2, i primi ANC del brand, insieme ai nuovi in-ear mid-range TWS 2e, dalle specifiche di livello ed un prezzo invidiabile.

vivo TWS 2 ANC e 2e: tutto ciò che sappiamo sui nuovi auricolari

Design e specifiche

Guardando allo stile che contraddistingue i nuovi auricolari vivo TWS 2, vediamo che non si discostano molto da quello dei Neo, ma assumono i connotati degli in-ear, caratteristica base per avere la cancellazione del rumore attiva. Molto gradevole il fatto che abbiano confermato lo splendido colore Blu-Nero lucido, confermato anche per la versione 2e, accompagnato anche da una livrea in Bianco più standard. Il case di queste nuove cuffie si allarga in entrambi i modelli e quindi viene garantita un'autonomia maggiore. Il case inoltre, è dotato di tasto di pairing centrale.

Passando poi alle specifiche, le differenze diventano più marcate. Infatti, si parte dalla caratteristica peculiare dei vivo TWS 2, cioè l'ANC, assente invece sui 2e. Anche per la struttura cambia la tecnologia utilizzata, sebbene i driver dinamici siano gli stessi da 12.2 mm: per il modello superiore è presente il motore audio DEEP-HD, mentre per entrambi è presente l'effetto stereo DeepX 2.0. Tornando alla cancellazione del rumore, sui TWS 2 abbiamo più modalità, come anche quella della trasparenza, in grado di arrivare fino a 40 dB, mentre sui 2e c'è solo una riduzione in chiamata.

Per la bassa latenza, abbiamo fino a 88 ms per i vivo TWS 2 e 117 ms per i 2e. Quanto ai controlli touch, abbiamo per il modello top anche un rilevamento del tocco, mentre i controlli del modello minore sono più standard. Con i codec, abbiamo il Qualcomm aptX per i TWS 2 mentre solo AAC/SBC per i 2e. Infine, presente l'ingegnerizzazione Golden Ears per l'audio Hi-Fi e la certificazione IPX4/5.

vivo TWS 2 e 2e – Prezzo e disponibilità

Il prezzo dei nuovi vivo TWS 2 si presenta molto competitivo, visto che al cambio siamo sui 64€ (499 yuan) andando quindi a scontrarsi con i colossi del settore, che offrono caratteristiche non troppo lontane. Per i 2e invece, abbiamo un ottimo prezzo di circa 38€ (299 yuan), facendo in modo che possano dire la loro sul mercato. Per la disponibilità, in Cina saranno sul mercato il primo giugno 2021, mentre da noi è ipotizzabile dovremo attendere qualche mese.

