Dopo gli ultimi modelli della serie V20 e i super camera phone della famiglia X50, la compagna cinese è pronta a fare il suo ingresso nel mercato degli indossabili. Vivo Watch è ormai arrivato sul mercato (qui trovate tutti i dettagli) ma la strategia del brand non è chiara: siamo di fronte ad un singolo caso oppure l'azienda è intenzionata a creare un suo ecosistema, in stile Xiaomi? La risposta potrebbe arrivare grazie a iQOO Pad, quello che dovrebbe essere il primo tablet di vivo, in uscita (forse) a breve.

Aggiornamento 27/05: torna a far parlare di sé il tablet di vivo, che spunta in un render da un brevetto. Trovate tutti i dettagli nel paragrafo qui sotto.

vivo: tutto ciò che sappiamo sul tablet

Il leaker DigitalChatStation Le indiscrezioni su iQOO Padha pubblicato un post alquanto diretto, in cui afferma semplicemente che il primo tablet di Vivo debutterà ufficialmente nel 2021. Ora spuntano, dunque, nuove informazioni e leak a riguardo, soprattutto in occasione di un evento in particolare. Tra qualche ora, infatti, il brand presenterà il nuovo vivo X60 Pro+ e, proprio in tale cornice, potrebbe lanciare anche il suo primo tablet. Ancora, però, non abbiamo informazioni in merito a questo dispositivo.

Tra parentesi vale la pena notare che Vivo ha registrato un bel po' di marchi a giugno: oltre al già citato iQOO Pad figurano anche iQOO Book, NEX Book, NEX Pad e altri. Ovviamente i nomi in questione potrebbero fare riferimento anche ad un possibile notebook, anche se al momento manca una conferma ufficiale da parte di Vivo. Insomma, per ora non vi sono certezze, ma sembra che tutte le carte siano sul tavolo e che la compagnia cinese – con il suo smartwatch – stia facendo un ulteriore passo avanti per tastare il terreno, forse proprio in vista di un'espansione del suo ecosistema.

vivo: ecco il render del tablet | Aggiornamento 27/05

Dopo mesi di silenzio in merito alla questione, da un nuovo leak iniziano ad aleggiare informazioni in merito al tablet di vivo. Stavolta infatti, l'elemento venuto fuori è sicuramente più concreto, visto che si tratta di un render ottenuto da un brevetto e riportato dal leaker Digital Chat Station.

Come possiamo vedere, è presente un modulo fotocamera in alto a sinistra, che segue lo stile dei sensori che caratterizzano gli smartphone del brand e che in questo caso sembrano essere 2. Sul datanti invece abbiamo un display abbastanza ampio con la fotocamera frontale probabilmente incastonata nelle cornici. Il tablet inoltre sembra essere molto sottile pur avendo 4 speaker ed un attacco magnetico.

Ovviamente, trattandosi di un brevetto, va considerato che è tutto ancora nel campo delle ipotesi, ma avere a che fare con un modello ben strutturato che può darci idea di come potrebbe essere dà sicuramente senso al fatto che non potrebbe essere lontano.

