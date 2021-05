Con l'aumentare dello smart working, sono aumentate videoconferenze, videoriunioni e sopratutto videochiamate. Per poter avere una visuale chiara di se stessi ma soprattutto di fornire un'immagine di gran livello per illustrare ciò che spieghiamo, un prodotto come la Vidlok Auto Webcam Pro W90 può essere l'ideale.

Vidlok Auto Webcam Pro W90: tutto sulla videocamera Full HD

Non dissimile da videocamere di marchi più blasonati, la webcam Vidlok si avvale di specifiche tecniche e feature che possono fare la differenza negli usi per cui è pensata. A partire dalla risoluzione delle videochiamate, che si attesta al Full HD 1080p a 30 fps. Inoltre, è dotata di una lente da 4.5 mm con autofocus molto veloce e preciso. L'angolo di visuale è da 90°, con una distanza di connessione fino a 5 metri.

L'encoding audio è in formato PCM, mentre quello visivo è in MJPEG. Molto interessante anche il fatto che può connettersi con tutte le applicazioni di videoconferenza come Zoom, ma anche Teams, Meet e Skype senza alcun problema. In più, è dotata di un microfono integrato con riduzione del rumore. Presente un appoggio multi-funzione, ma può andare tranquillamente su un treppiedi.

Insomma, in un periodo in cui le videochiamate in tempo reale sono fondamentali, la Vidlok Auto Webcam Pro W90 può essere un validissimo alleato per il proprio lavoro o la propria carriera scolastica ed universitaria.

