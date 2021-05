Dopo il modello Bold torniamo a parlare di una delle serie più apprezzate del produttore cinese, grazie al rapporto qualità/prezzo di tutto rispetto. A questo giro Tronsmart presenta le nuove cuffie TWS con ANC Apollo Air, una soluzione che non mancherà di soddisfare anche i più esigenti, specialmente tenendo conto del prezzo e della disponibilità dall'Europa.

Tronsmart Apollo Air ufficiali: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

In termini di stile, le Tronsmart Apollo Air arrivano con un look collaudato ma sempre elegante; la vestibilità è in-ear. In termini di funzionalità, le nuove cuffie puntano forte sulla cancellazione attiva del rumore ANC, soluzione ibrida fino a 35 dB. Presente all'appello un chip Qualcomm QCC3046 con tecnologia CVC 8.0, supporto ai codec aptX, SBC e AAC, driver in grafene da 10 mm ed una batteria da 300 mAh. Per l'autonomia si parla di circa 5 ore di riproduzione musicale, che salgono a 20 utilizzando la custodia; la ricarica avviene tramite Type-C.

I nuovi auricolari di Tronsmart sono dotati di resistenza all'acqua e alla polvere di tipo IP45; il corpo offre controlli touch e il collegamento con lo smartphone avviene tramite Blutooth 5.2 (e l'app dedicata). Tornando sull'ANC sono presenti le classiche tre modalità: attivo, spento e trasparenza (per filtrare alcuni suoni ambientali).

Tronsmart Apollo Air ufficiali: prezzo e disponibilità

Le nuove cuffie TWS con ANC Tronsmart Apollo Air sono disponibili all'acquisto su AliExpress e sono già in sconto al prezzo di circa 53€: si tratta di una cifra golosa, specialmente tenendo conto della spedizione dall'Europa. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto, insieme al Coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

