Mobvoi ha annunciato un nuovo indossabile con a bordo Wear OS, già disponibile all'acquisto anche in Italia. TicWatch Pro S (2021) si presenta come una versione aggiornata del modello dello scorso anno con varie migliore: andiamo a scoprire tutti i dettagli su caratteristiche, specifiche e prezzo!

Aggiornamento 14/05: il nuovo smartwatch con Wear OS di Mobvoi scende di prezzo con spedizione dall'Europa. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

TicWatch Pro S (2021) ufficiale: tutto sul nuovo smartwatch con Wear OS

Design e display

Il design di TicWatch Pro S (2021) non cambia le carte in regola rispetto al precedente modello; le migliore sono tutte all'interno e riguardano in parte l'hardware e in parte il software. Frontalmente, quindi, abbiamo nuovamente un pannello con tecnologia proprietaria Dual Display, una soluzione AMOLED da 1.39″ 400 x 400 pixel. Ancora una volta troviamo un corpo con impermeabilità IP68 e certificazione militare 810G.

Specifiche tecniche





Ancora una volta l'indossabile di Mobvoi è mosso dallo Snapdragon Wear 2100, accompagnato da 1 GB di RAM e 8 GB di storage (la memoria raddoppia rispetto ai 4 GB della precedente generazione). Presente all'appello il supporto NFC per i pagamenti con Google Pay, Google Assistant, il GPS/Glonass/Beidou/Galileo ed il Bluetooth 4.2. Trattandosi di uno smartwatch con Wear OS, ovviamente è possibile godere di tutti i benefici del sistema di Big G. La batteria è un'unità da 415 mAh, ricaricabile tramite l'apposita dock.

Come ogni indossabile che si rispetti non mancano poi le classiche funzioni legate alla salute e al fitness. Rispetto al modello del 2020 vengono applicate alcune migliorie software con le funzioni VO2 Max, TicExercise 3.0 e TicSleep 2.0.

TicWatch Pro S (2021) ufficiale: prezzo e disponibilità

Il prezzo del nuovo TicWatch Pro S (2021) è di 259.99€: l'indossabile è già disponibile all'acquisto su Amazon Italia e su AliExpress; nel caso dello store cinese, il dispositivo scende di prezzo con codice sconto e spedizione direttamente dai magazzini europei. Di seguito trovate i link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

