Dopo aver visto la nuova ruota per addominali di Yunmai, torniamo a parlare di sport e YouPin con un ennesimo prodotto interessante. Il sacco da boxe con supporto di FED, lanciato su Xiaomi YouPin, promette qualità di tutto rispetto ad un prezzo parecchio concorrenziale!

Il sacco da boxe con supporto di Xiaomi FED è perfetto per un allenamento completo (e costa poco)

Quando si parla di FED, ovviamente parliamo di uno dei brand attivi sulla piattaforma di crowdfunding tra i più attivi, un marchio specializzato in fitness e allenamento (a volta anche con “prodotti particolari”). Il nuovo sacco da boxe con supporto di FED arriva da Xiaomi YouPin e fa esattamente quello che promette: si tratta di un prodotto per la boxe, dotato di una base salda e dal peso di 25 kg (con dimensioni di 178 x 50 cm e un diametro di 28 cm). La parte superiore è composta da quattro strati di PVC espanso e pelle sintetica, in grado di assorbire efficacemente gli urti.





Per quanto riguarda la base, si tratta di una soluzione in metallo, altamente stabile e dotato di molle (sempre per scaricare correttamente i colpi, in modo che l'utente non riporti danni); può essere riempito con acqua o sabbia. Insomma, il sacco di FED garantisce un livello di rimbalzo adeguato e la piena elasticità.

Il prezzo di vendita del sacco da boxe con supporto da Xiaomi YouPin e a marchio FED è davvero accessibile: si parla infatti ci circa 130€. Non appena il prodotto arriverà su uno dei nostri soliti store, provvederemo ad aggiornare questo articolo con il link all'acquisto.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! ⭐️ Segui e supportasu