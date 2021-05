Redmi Note 9 Pro: parte l’aggiornamento Android 11 | Download

Si è parlato in lungo e largo di Xiaomi, MIUI 12 ed Android 11, in vista dell'aggiornamento che arriverà anche per Redmi Note 9 Pro. Essendo uno degli ultimi esponenti della produzione di smartphone della società, fa parte della lista di modelli che avranno il nuovo major update. Per il momento, infatti, Android 11 è disponibile unicamente in Beta per i top di gamma Mi 10, Mi 10 Pro e Redmi K30 Pro. Ma quando arriverà sul medio di gamma?

Aggiornamento 26/05: è ufficialmente partito il primissimo roll-out dell'aggiornamento con Android 11 per Redmi Note 9 Pro. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Avete Redmi Note 9 Pro? Dovrete attendere ancora un po' per Android 11

Mesi fa abbiamo saputo da Xiaomi che l'aggiornamento ad Android 11 è già in fase di test su Redmi Note 9 Pro, assieme ad altri modelli. C'è anche da dire, però, che il rilascio della MIUI 12 sta impiegando più tempo del previsto: ad oggi è disponibile unicamente in India sotto forma di Redmi Note 9S (il Note 9 Pro indiano). Fortunatamente questo mese di ottobre dovrebbe vedere il concludersi del roll-out generale della MIUI 12, complice anche le festività del National Day (che hanno interrotto anche il programma Beta).

Nel mentre i suoi possessori attendono con impazienza l'arrivo della MIUI 12, per Android 11 ci sarà ancora da pazientare. Dopo le domande poste dagli utenti, uno dei moderatori del forum Xiaomi ha così affermato:

“La MIUI 12 verrà rilasciata presto, ma per Android 11 ci vorrà ancora tempo. Attualmente solo pochi dispositivi stanno ricevendo Android 11, e comunque sono ancora in Beta con bug. Quindi ci vorrà ancora tempo prima che la MIUI sia pronta per lavorare bene con Android 11. Per il momento, nessun tempo di arrivo stimato.“

Nonostante Redmi Note 9 Pro dovrebbe essere uno dei primi a ricevere Android 11, viene da ipotizzare che se ne riparlerà nel corso del 2021 prima di avere una build stabile con MIUI 12.

Aggiornamento 16/11

Il rilascio della MIUI 12 è finalmente iniziato, pertanto manca soltanto Android 11 su Redmi Note 9 Pro. Questo sarà con quasi certezza l'unico major update che riceverà, ma ci vorrà ancora tempo prima di vederlo.

A parlarne è nuovamente un moderatore della community Xiaomi, con dichiarazioni non ufficiali ma plausibili. Anche secondo lui sarà il Q1 2021 il periodo di rilascio di Android 11 per la gamma Note 9. Non ci resta che attendere e scoprire se sarà effettivamente così.

In arrivo l'aggiornamento Android 11 Global | Aggiornamento 05/02

Era novembre quando si parlava del primo trimestre del 2021 per il rilascio di Android 11 per Redmi Note 9 Pro. Una previsione che sta per avverarsi, come dichiarato dallo stesso moderatore delle precedenti dichiarazioni. Come riportato sul forum Xiaomi, il rilascio OTA della prima Stable Beta dovrebbe partire durante il mese di febbraio. Se non verranno trovati bug degni di nota, seguirà la Stabile per tutti, pertanto non dovrebbe mancare molto.

Parte il roll-out | Aggiornamento 26/05

Dopo mesi dalle ultime notizie, finalmente i possessori di Redmi Note 9 Pro stanno iniziando a ricevere l'aggiornamento ad Android 11. Si tratta sempre della MIUI 12, quindi niente MIUI 12.5, almeno per il momento. Tuttavia, è bene far presente che il roll-out partito in questi giorni riguarda l'aggiornamento nella sua fase Stable Beta, in versione V12.0.1.0.RJZMIXM. Pertanto l'aggiornamento OTA sta arrivando soltanto ai beta tester Mi Pilot: qualora non venissero riscontrati bug rilevanti, allora l'aggiornamento arriverà a tutti. Fino a quel momento, potete comunque installarlo manualmente (a vostro rischio e pericolo).

Scarica Android 11 per Redmi Note 9 Pro

