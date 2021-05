Redmi Note 9: via all’aggiornamento Android 11 | Download

Si fa tanto parlare della MIUI 12.5, ma c'è chi sta ancora aspettando l'aggiornamento ad Android 11, come nel caso di Redmi Note 9. Dopo Note 9S e Note 9 Pro, anche il modello base della famiglia Redmi Note inizia a ricevere il nuovo firmware. A questo punto, manca soltanto Redmi Note 9T all'appello fra i modelli europei che devono ricevere Android 11, ma questo è un altro discorso.

L'aggiornamento ad Android 11 parte per Redmi Note 9

Così come nel caso degli altri modelli, anche l'aggiornamento ad Android 11 per Redmi Note 9 è ancora agli albori. Stiamo parlando del primo roll-out del nuovo firmware, pertanto ci vorrà ancora tempo affinché arrivi a chiunque possiede lo smartphone. Esatto, l'aggiornamento è ancora in fase Stable Beta e riguarda la MIUI 12 Global. Se proprio non ce la faceste ad attendere, allora sappiate che potete già installare l'aggiornamento manualmente (a vostro rischio e pericolo).

