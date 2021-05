E se Xiaomi tirasse fuori un “nuovo” Redmi Note 8 2021?

Oggi c'è Redmi Note 10 a portare avanti la vendutissima serie siglata Xiaomi, ma potremmo non esserci ancora liberati di Redmi Note 9. In passato abbiamo sottolineato come la gestione dell'azienda di nomi e rebrand sia un po' claudicante. Fra sub-brand e diverse aree geografiche, ad oggi Xiaomi ha immesso sul mercato 7 differenti modelli di Note 9, ma saliamo ad almeno 12 se consideriamo anche i rebrand. Ma se già ciò non bastasse, a tutti questi smartphone se ne potrebbe aggiungere un altro, ma non aspettatevi un modello veramente inedito.

Aggiornamento 17:00: ed invece di Redmi Note 9, sembra proprio che il rebrand riguarderà… Redmi Note 8. Ve ne parliamo a fine articolo.

Spunta una possibile riedizione di Redmi Note 8, ma perché?

A suggerire questa ipotesi è l'insider Kacskrz del team Xiaomi.eu, che nel database dell'ente certificativo FCC ha trovato un “particolare” modello di smartphone Xiaomi. Siglato come M1908C3JGG, facendo una ricerca online troviamo una precedente certificazione sotto il sub-brand Redmi, eseguita a marzo. Ma il succo è sempre il solito: secondo l'insider le specifiche avrebbero un ché di già visto. La scheda tecnica comprenderebbe caratteristiche quali SoC MediaTek Helio G85, una batteria da 4.000 mAh e software MIUI 12.5.

Apparentemente si tratta della stessa scheda tecnica di una vecchia conoscenza: Redmi Note 9. Commercializzato anche come Redmi 10X 4G in Cina, l'unica differenza che notiamo sta nel firmware, dato che la MIUI 12 non sarà più proposta sui nuovi smartphone. Tuttavia, ulteriori indicazioni ne parlano come di un possibile Redmi Note 8 (2021).

Yes, it is RN8 2021. Confirmed by one of Xiaomi pages. pic.twitter.com/n63UCrBVmw — Kacper Skrzypek (@kacskrz) May 13, 2021

Questo significherebbe che Xiaomi sta preparando il rilancio di un modello di due generazioni fa ma con le specifiche di una generazione fa, e francamente non ne capisco il motivo. Una strategia similare è avvenuta con Xiaomi Mi 10S (aka Mi 10 2021), al quale sono state apportate delle modifiche significative, fra cui fotocamera e chipset.

