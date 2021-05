Redmi Note 10S è il primo al mondo con MIUI 12.5 Global ed EEA

Sin dalla sua presentazione, la famiglia Redmi Note 10 ha fatto discutere sulle scelte di commercializzazione scelte da Xiaomi. Come spesso accade in circostanze come questa, sono stati presentati ben quattro modelli differenti, fra cui Redmi Note 10S. Ma ad oggi né questo né la variante 5G sono stati effettivamente proposti sul mercato, al contrario del modello 4G e di quello Pro che sono già acquistabili. Non si sa né quando inizieranno ad essere venduti né a quale prezzo e finora Xiaomi Italia non ha rivelato informazioni in tal senso. Ma a giocare un ruolo in questa scelta potrebbe esserci la commercializzazione in India e la disponibilità della MIUI 12.5.

Aggiornamento 06/05: compaiono in rete in download le ROM per Redmi Note 10S, sia con MIUI 12.5 Global che EEA. Trovate tutto nell'articolo dedicato.

La MIUI 12.5 Global ed EEA sarà installata su Redmi Note 10S “out-of-the-box”

Sin dalla presentazione, venne fatto notare come Redmi Note 10S fosse stranamente stato annunciato come l'unico del quartetto a montare la MIUI 12.5. In quel periodo, infatti, il nuovo major update Xiaomi era ancora ben lontano dall'essere diffusa, essendo ancora ferma al programma Beta Testing. Da allora, però, sia di Redmi Note 10S che di Redmi Note 10 5G si sono perse le tracce e sembra che non ci sia ancora un piano concreto di commercializzazione.

Adesso facciamo un salto ad oggi e all'ultimo tweet postato da Redmi India, nel quale si parla di un “nuovo modello” in arrivo a breve, senza specificare di quale si tratti. Ne vengono menzionate alcune specifiche, fra cui – appunto – la MIUI 12.5. Ricordiamo che, ad oggi, Redmi K40 Gaming Edition è l'unico smartphone al mondo ad arrivare con la versione 12.5 pre-installata. Ma secondo il leaker Xiaomiui non ci sarebbero dubbi: questo “nuovo modello” sarebbe proprio Redmi Note 10S.

Questo spiegherebbe in parte il perché di questa “sparizione” di Redmi Note 10S, non ancora pronto ad essere venduto in vista di una MIUI 12.5 Global / EEA che solo ora si sta concretizzando. Esatto, ho menzionato la MIUI 12.5 Global non a caso, perché guardando la recensione di TechTablets possiamo vedere all'opera l'inedita ROM.

Ci aspettiamo, quindi, che anche la divisione occidentale di Xiaomi possa darne annuncio a breve, anche se per il momento tutto tace. Stessa situazione, più o meno, anche per il suddetto Redmi Note 10 5G, attorno al quale gravita una delle classiche situazioni di rebranding.

