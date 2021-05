Redmi Note 10 Pro vs Note 10 Pro 5G: tutte le differenze

Continua ad arricchirsi la famiglia Note di Xiaomi: dopo la presentazione del primo Redmi Note 10 Pro, si aggiunge anche Redmi Note 10 Pro 5G. Ad essere pignoli, il secondo modello si chiama semplicemente Redmi Note 10 Pro, ma per questione di chiarezza aggiungiamo la dicitura “5G” (anche perché è una delle differenze fra i due). Potremmo anche chiamarlo Redmi Note 10 Pro China, essendo uno smartphone pensato per il mercato cinese (almeno per il momento). Anche in virtù di questa confusione sulle terminologie, in questo articolo vi spiego trovare tutte le differenze che caratterizzano i due telefoni, fra specifiche e prezzo di vendita.

Tutte le differenze fra Redmi Note 10 Pro e Note 10 Pro 5G (China)

Design e display

Ci sono differenze non di poco conto per dimensioni e schermo fra i due modelli. Il modello 4G di Redmi Note 10 Pro può vantare schermo AMOLED e certificazione IP53. Quello 5G, invece, il supporto al refresh rate dinamico e protezione più avanzata Gorilla Glass Victus.

Redmi Note 10 Pro Redmi Note 10 Pro 5G (China) Dimensioni 164 x 76,5 x 8,1 mm 163,3 x 75,9 x 8,9 mm Peso 193 g 193 g IP5x/6x IP53 – Schermo 6,67″ Full HD+ 6,6″ Full HD+ Pannello AMOLED piatto LCD piatto Refresh Rate 120 Hz 120 Hz dinamici Protezione Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus Lettore ID Laterale Laterale Colorazioni Onyx Gray, Glacier Blue, Gradient Bronze Phantom Blue, Moon Soul, Star Shade

Hardware

Differenze sostanziali che ritroviamo anche nelle specifiche tecniche dei due smartphone. Lo Snapdragon 732G fa sì che il primo Redmi Note 10 Pro sia 4G, oltre ad avere memorie UFS 2.2 ed una ricarica meno prestante, ma ha sia microSD che mini-jack. Due elementi che non troviamo, invece, su quello 5G, mosso dal più potente Dimensity 1100 ma con ricarica 67W e Wi-Fi e Bluetooth più avanzati.

Redmi Note 10 Pro Redmi Note 10 Pro 5G (China) SoC Qualcomm Snapdragon 732G MediaTek Dimensity 1100 8 nm 6 nm CPU 2 x 2,3 GHz Kryo 470 Gold + 6 x 1,8 GHz Kryo 470 Silver 4 x 2,6 GHz Cortex-A78 + 4 x 2,0 GHz Cortex-A55 GPU Adreno 618 Mali-G77 MC9 RAM 6/8 GB (LPDDR4X) 6/8 GB (LPDDR4X) ROM 64/128 GB (UFS 2.2) 128/256 GB (UFS 3.1) MicroSD Sì No Batteria 5.020 mAh 5.000 mAh Ricarica 33W 67W Wireless – – 5G – n1, n3, n28A, n41, n77, n78 4G+ ? ? 4G FDD-LTE B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20, B28, B32

TDD-LTE B38, B40, B41 FDD-LTE B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B18, B19, B26

TDD-LTE B34, B38, B39, B40, B41, B42 Wi-Fi ac Dual Band ax Bluetooth 5.1 5.2 GPS Doppia frequenza – – NFC Sì Sì Speaker stereo Sì Sì Mini-jack Sì No USB Type-C Sì Sì Infrarossi Sì Sì

Fotocamera

Dulcis in fundo, cambia anche il comparto fotografico, per quanto non in maniera radicale. Redmi Note 10 Pro in versione 4G ha un sensore primario da 108 MP e l'aggiunta di un sensore di profondità. Il modello 5G, invece, manca di questo sensore ed ha un primario da 64 MP.

Redmi Note 10 Pro Redmi Note 10 Pro 5G (China) Primario 108 MP, f/1.9, 1/1.52″, 0.7 µm 64 MP, f/1.79, 1/2″, 0.7 µm Grandangolo 8 MP, f/2.2, 118˚, 1/4.0″, 1.12 µm 8 MP, f/2.2, 120˚ Teleobiettivo – – Macro 5 MP, f/2.4 2 MP, f/2.4 Profondità 5 MP, f/2.4 – Video 4K 30 fps, Slow-mo 960 fps 4K 30 fps, Slow-mo 960 fps Selfie 16 MP, f/2.45 16 MP

Prezzo

Concludiamo parlando di prezzi, anche se è giusto segnalare che i prezzi di Redmi Note 10 Pro 4G viene venduto ufficialmente in Italia, mentre quello 5G solo in Cina (per ora).

Redmi Note 10 Pro Redmi Note 10 Pro 5G (China) 6/64 GB 299,90€ 1.599 yuan (204€) 6/128 GB 329,90€ 1.799 yuan (229€) 8/128 GB 349,90€ 1.999 yuan (255€)

