Redmi Note 10 5G: in arrivo tre nuovi modelli, tutti MediaTek

Ebbene sì: la serie Redmi Note 10 è ben lungi dall'aver finito di partorire nuovi modelli. Da quando Xiaomi si è espansa fuori dalla Cina, ha dato il via ad una strategia di rebranding che vede la famiglia Redmi Note dividersi in tre strade. I modelli per la Cina, quelli per l'India e quelli per l'Europa: in ognuna di queste tre macro-aree vengono lanciati vari modelli della serie Redmi. Alcuni sono uguali, altri sono diversi e spesso capita che vengano adottati nomi differenti a seconda della strategia attuata. Lo abbiamo visto anche con la serie Redmi Note 10: qua da noi abbiamo Note 10, Note 10 5G, Note 10S e Note 10 Pro. In India, invece, sono presenti Note 10, Note 10 Pro e Note 10 Pro Max. Al contrario, in Cina sono ancora fermi alla famiglia Note 9, pertanto ci attendiamo la presentazioni di ulteriori modelli, alcuni dei quali inediti.

La famiglia Redmi Note 10 si prepara ad accogliere tre nuovi modelli

Differentemente da Europa e India, in Cina la rete 5G è più diffusa, pertanto i produttori locali stanno presentando quasi esclusivamente smartphone dotati di connettività 5G. Proprio per questo, è altamente probabile che la serie Redmi Note 10 per la Cina sarà composta soltanto da modelli con supporto alle reti di nuova generazione. Secondo voci di corridoio, i modelli saranno commercializzati sotto forma di Redmi Note 10 5G, Note 10 Pro 5G e Note 10 Pro+ 5G.

Il modello base già lo conosciamo, con il suo schermo punch-hole da 6,5″ Full HD+ a 90 Hz, SoC MediaTek Dimensity 700, tripla fotocamera da 48+2+2 MP e batteria da 5.000 mAh. Ma ci sarebbe comunque una differenza dal modello Global, con la ricarica rapida che salirebbe da 18W a 22.5W.

Salendo al Redmi Note 10 Pro 5G, anziché lo Snapdragon 732G del modello 4G troveremmo il nuovissimo MediaTek Dimensity 900. Vanta un processo produttivo a 6 nm, una CPU octa-core Cortex-A78/A55 (2 x 2,4 GHz + 6 x 2,0 GHz) ed una GPU Mali-G68 MC4. Infine, il più avanzato Redmi Note 10 Pro+ 5G arriverebbe a montare il Dimensity 1200 che troviamo a bordo di Redmi K40 Gaming Edition, ma anche Realme GT Neo.

