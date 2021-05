Redmi Note 10 Pro passa da DxOMark, con un risultato soddisfacente

Stiamo attendendo di scoprire Note 10 Ultra, ma nel frattempo DxOMark ha testato la fotocamera di Redmi Note 10 Pro. Per quanto non parliamo né di un top di gamma né di un camera phone, è interessante analizzare la loro valutazione. D'altronde parliamo di un modello di una delle serie più vendute di sempre e che quindi passa e passerà per le mani di moltissime persone in tutto il mondo. Senza contare che Xiaomi ha speso molte parole sul suo comparto fotografico, che ricordiamo è così composto:

Principale da 108 MP f/1.9, sensore da 1/1.52″ con pixel da 0,7 μm

f/1.9, sensore da 1/1.52″ con pixel da 0,7 μm Grandangolare da 8 MP f/2.2, FoV da 118°

f/2.2, FoV da 118° Macro da 5 MP f/2.4

f/2.4 Profondità da 2 MP f/2.4

Se si escludono i top di gamma, sono molto pochi gli smartphone di fascia media a poter vantare un sensore primario con una risoluzione così elevata. Ma vediamo più nel dettaglio il risultato ottenuto.

DxOMark dice la sua sulla fotocamera di Redmi Note 10 Pro

Con 106 punti, Redmi Note 10 Pro si posiziona nella classifica di DxOMark nelle vicinanze di smartphone più costosi come OPPO Find X2 Neo ed iPhone SE (2020). I camera phone sono ovviamente ben lontani, ma nella sua fascia di prezzo si comporta decisamente bene. Fintanto che ci si trova con una luce favorevole, la sua fotocamera cattura buoni dettagli nei soggetti immortalati. Fra i suoi pregi ci sono buoni valori di esposizione, nei colori e nella stima di profondità per gli scatti in modalità Ritratto. Pur non avendo un teleobiettivo, il sensore da 108 MP consente di poter avere uno zoom digitale efficace con un crop che mantiene un più che sufficiente livello di dettaglio.

Allo stesso tempo, ci sono dei difetti anche piuttosto visibili. Il maggiore limite riguarda la gestione delle luci in contesti difficili, ogni tanto con anomalie cromatiche tendenti al verde e fenomeni di ghosting quando il soggetto è in movimento.









Ritratto





Grandangolo

Zoom

Per la registrazione video, Redmi Note 10 Pro ottiene una buona esposizione delle immagini, un basso livello di rumore e un buon bilanciamento del bianco e del colore della pelle dei soggetti. Al contempo, la messa a fuoco può risultare ballerina, specialmente quando non c'è molta luce, ed il range dinamico non risulta molto ampio. La stabilizzazione EIS è abbastanza efficace, ma si possono notare i classici artefatti visivi che possono avvenire con questo tipo di stabilizzazione.

Ecco come figura l'immutata top 10 con i migliori camera phone per DxOMark:

143 – Xiaomi Mi 11 Ultra

139 – Huawei Mate 40 Pro+

136 – Huawei Mate 40 Pro

133 – Xiaomi Mi 10 Ultra

132 – Huawei P40 Pro

131 – vivo X50 Pro+

130 – iPhone 12 Pro Max

128 – Xiaomi Mi 10 Pro, iPhone 12 Pro

126 – OPPO Find X2 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

125 – Honor 30 Pro+

124 – iPhone 11 Pro Max

